O nouă tulpină de coronavirus creează panică la nivel mondial: Coronavirusul porcilor se poate transmite la om

Este bine cunoscut faptul că există multe tulpini de coronavirus în lume și că nu toate infectează oamenii. Centrul american pentru Controlul și PrevenireaBolilor (CDC) enumeră șapte tipuri de tulpini alfa și beta ale coronavirusului care infectează oamenii, inclusiv virusurile MERS-CoV, SARS-CoV și SARS-CoV-2.

În mod similar, există multe tipuri de coronavirusuri care infectează numai animale. Dintre acestea, o anumită tulpină de coronavirus care infectează porcii sau au cauzat recent o îngrijorare imensă în industria cărnii și noile cercetări publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sugerează că această tulpină ar putea fi chiar transmisibilă la oameni.

Ce este SADS-CoV

Iată ce ar trebui să știți despre această tulpină a coronavirusului: Cunoscut sub numele de sindrom de diaree acută porcină provocată de coronavirus (SADS-CoV), scrie firstpost.com.

Un studiu publicat în Virus Research în august 2020 relevă faptul că SADS-CoV a fost descoperit în 2017 și este, de asemenea, cunoscut sub numele de alphacoronavirus enteric porc (SeACoV) și alphacoronavirus enteric porcin (PEAV).

Acest studiu menționează, de asemenea, că până în prezent au existat cinci specii diferite de coronavirusuri care infectează în mod natural porcii. SADs-CoV a fost descoperit în provincia Guangdong din China, unde au apărut focare la purceii care alăptează în principal în patru efective de porcine.

Cercetările au arătat că SADS-CoV a fost strâns legat de specia Rhinolophus liliac coronavirus HKU2 (ceea ce înseamnă că provine din lilieci) și a fost capabil să infecteze porcii pe cale orală. Acest studiu a sugerat, totuși, că patogenitatea reală (capacitatea de a provoca boli) a SADS-CoV a fost controversată din cauza lipsei de dovezi actuale. Rezultatele noului studiu PNAS ar putea pune capătt acestei controverse.

Poate SADS-CoV infecta oamenii?

Scopul studiului PNAS a fost de a evalua susceptibilitatea umană pentru transmiterea și replicarea speciilor încrucișate SADS-CoV. Cercetătorii au creat o clonă sintetică a virusului SADS-CoV și au infectat celule de probă umană cu acest derivat recombinant SADS-CoV sau rSADS-CoV pentru a vedea dacă transmiterea virusului, replicarea și expresia genelor in vitro au fost posibile.S-A SINUCIS! Din păcate, e știrea momentului în România

Cercetătorii au descoperit că SADS-CoV s-a reprodus eficient în celulele umane primare derivate atât din plămâni, cât și din intestine. Acest lucru evidențiază potențialul intrinsec al virusului SADS-CoV pentru transmiterea speciilor încrucișate, în special de la porci la oameni. Cercetătorii au ajuns la concluzia că, având în vedere riscul de patogenitate la om din cauza SADS-CoV - și, în special, observând efectul global pe care SARS-CoV-2 l-a avut - mecanismele pentru a bloca această transmisie și replicarea trebuie concepute urgent.

Apoi au evaluat capacitatea inhibitorilor de celule mici de a împiedica răspândirea SADS-CoV în celulele umane și au constatat că medicamentul remdesivir este un antiviral cheie cu spectru larg care poate bloca transmiterea și patogeneza SADS-CoV la om.

Cercetătorii au subliniat că, deși trebuie efectuate mai multe studii clinice pentru a stabili această eficacitate a remdesivirului, acesta poate oferi o opțiune de tratament în cazul în care există un focar revărsat de la porci la oameni. Aceștia au solicitat, de asemenea, o mai bună supraveghere a sănătății lucrătorilor din industria porcină, deoarece aceștia ar putea fi potențiali purtători care pot răspândi infecția în continuare în caz de focar.