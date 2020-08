A adormit pe plaja din Costinești, lângă Obelisc. Când s-a trezit, turistul a avut parte de cea mai neplăcută surpriză

Un turist din Costinești a povestit pe pagina sa de Facebook ce i s-a întâmplat, după ce a adormit pe plajă lângă Obelisc. Când s-a trezit, omul și-a dat seama că trăiește un adevărat coșmar. Bărbatul nu mai avea nimic în jurul său.

I se furase toate bunurile, inclusiv hainele, ochelarii de soare și țigările. Omul spune că oboseala i s-a datorat drumului lung pe care l-a făcut ca să ajungă la mare.

„Am adormit de la oboseală, pe plaja de lângă Obelisc și când m-am trezit am constatat că mi s-a furat absolut tot: rucsac, telefon, tricoul, până și brățara de la mână. Am rămas doar în chiloți și cu papucii de plajă. Cei de la șeslonguri nu au văzut nimic. Mi-au luat inclusiv ochelarii de soare și țigările. Telefonul nu are activat GPS location, am fost la Poliție și au zis că dacă era activat mai vedeau ei ce se poate face.", a povestit Vlad C, potrivit replicaonline.ro.

Internauții l-au criticat pentru neatenție, iar unii dintre ei l-au acuzat chiar că a consumat alcool. Omul s-a apărat susținând că și dacă ar fi fost așa, asta nu justifică furtul. "Dacă sunt beat și adorm pe plajă, înseamnă că trebuie să fiu furat? Nu judeca, am făcut 1.000 de kilometri dus întors Iași - Târgu Mureș și apoi am ajuns de la Iași la Costinești. Nu era ideea dacă ești beat sau treaz. Dacă sunt beat și adorm pe plajă înseamnă că trebuie să mi se fure și brățara fitness de la mână?", a mai adăugat bărbatul.