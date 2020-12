Accident grav în Brăila: Două persoane au murit și alte două au fost rănite în urma impactului dintre un autobuz, o mașină și un autocamion (VIDEO)

Două persoane au murit și alte două au fost rănite într-un accident rutier grav, care a avut loc vineri dimineață în județul Brăila. Tragedia s-a petrecut în localitatea Căldărușa, pe DN2B, drumul care leagă Buzăul de Brăila. Un autobuz, o mașină și un autocamion au fost implicate în accident.

La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier este oprit în zonă. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, comisarul InfoTrafic, Cătălin Bocai, a precizat care sunt rutele alternative care pot fi folosite de șoferi.

”Traficul rutier este oprit în județul Brăila, pe DN2B Buzău-Brăila, pe raza localității Căldărușa, din cauza unui grav accident rutier. În accident au fost implicate un autobuz în care se aflau 3 persoane, un autoturism și un autocamion. Cauza a fost pătrunderea pe contrasens. În urma impactului deosebit de violent, două persoane au decedat, iar alte două sunt rănite, în acest moment fiind investigate medical. Traficul este oprit pe ambele sensuri, însă au fost identificate și două rute alternative: pentru cei care se deplasează de la Buzău, din zona localității Oprișenești, se intră pe DN22, iar pentru cei care se deplasează dinspre Brăila, din zona localității Urleasca se intră pe DN22”, a declarat Cătălin Bocai.

Circulația normală ar putea fi reluată în zonă în cel mult o oră.

