Accident rutier grav în Capitală: O ambulanță și un autoturism s-au ciocnit frontal. Trei pasageri au fost răniți

Accident rutier grav sâmbătă noapte, În Capitală. O ambulanță care transporta un pacinet infectat cu noul coronavirus și care se deplasa regulmanetar cu semnalele acustice și luminoase pornite, a fost lovită în plin de un șofer neatent. Impactul extrem de violent a avut loc pe bulevardul Camil Ressu din sectorul 3, la intersecția cu bulevardul Dristor. La fața locului au ajuns rapid mai multe echipaje de poliție și pompieri. În urma impactului frontal, pacientul din ambulanță și doi pasageri din celălalt vehiculul au fost răniți și au ajuns la spital.

Din primele informații reiese că mașina circula regulamentar, însă ambulanța aflată în misiune a trecut pe roșu în timp ce avea pornite doar semnalele luminoase. Șoferul mașinii nu a apucat să acorde prioritate și astfel s-a produs impactul, potrivit B1 TV.

