Accident rutier în municipiul Vatra Dornei. Patru persoane au fost spitalizate cu răni grave

Un grav accident rutier s-a produs duminică dimineața, în municipiul Vatra Dornei, chiar în față subunității de pompieri. Două autoturisme s-au ciocnit, rezultând astfel 4 persoane rănite. Una dintre acestea a fost încarcerată. Pompierii au extras victima încarcerată, care era inconștentă și au predat-o echipajului de pe ambulantă. Această era inconștinetă și a suferit un stop cardio-respirator.

Descarcerea a durat jumătate de oră, după care și ultima victimă a ajuns la Spitalul din Vatra Dornei, aflat în apropierea locului accidentului.

Alin Gãleatã, purtãtor de cuvânt ISU Suceava a declarat pentru B1 TV că persoană încarcerată se află în stare gravă.

"Accidentul a fost frontal, deosebit de grav. Una dintre a persoane a rămas încarcerată, a fost in stare de incostiență si in stop cardio-respirator. Din ultimele informatii pe care le am, a fost transportată la spital si vorm afla dacă a supraviețuit sau nu în urma maneverelor de resuscitare. Celălate victime era conștiente si cooperante, vom vedea la spital, în urma investigațiilor medicilor" , a declarat purtãtor de cuvânt ISU.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.