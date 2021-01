Accident rutier pe autostrada A1, între o mașină și un utilaj de deszăpezire. Trei persoane au decedat, alte două sunt în stare gravă după ce au rămas încarcerate

Accident rutier cumplit pe autostrada A1, la kilometrul 270, pe sensul de mers spre Sibiu. Cinci oameni au rămas încarcerați, după ce o mașină s-a ciocnit de un utilaj de deszăpezire. Trei dintre cei răniți au decedat.

”La fața locului echipajele de pompieri militari au intervenit pentru descarcerarea a trei victime care au fost declarate decedate în urma impactului. Alte două persoane, de sex masculin, în vârstă de circa 17 ani, respectiv 20 de ani au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la UPU Sibiu, conștiente și politraumatizate”, a transmis ISU Sibiu, potrivit g4media.ro.

Potrivit unor surse, autoturismul implicat în accident este înmatriculat în județul Bacău.

Robert Elekes, purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale Drumuri și Poduri Brașov, a declarat pentru B1 TV că traficul în zonă este restricționat ca urmare a accidentului.

"Și pentru noi deocamdată detaliile acestuia incident sunt neclare. Pot sa confirma ca acolo este implicat un utilaj închiriat de la firma de deszăpezire. Știm doar că utilajul erau pe banda de urgență, efectua deszăpezirea, era dotată cu toate luminile necesare și sirenele.

Traficul este blocat pe direcția Deva-Sibiu, autostrada A1, până la efectuarea cercetărilor la fața locului. Probabil că traficul va fi deviat pe la nodul la la Săliște, iar șoferii vor circula pe DN1, care este paralel cu autostrada", a declarat purtătorul de cuvânt.

Ninsoarea abundentă îngreunează circulația rutieră, în ciuda eforturilor de deszăpezire a autorităților.

"Noi ne ocupăm de tot centrul țării, adică județele Brașov, Sibiu, Târgu Mureș, Harghita și Covasna. Traficul se desfășoară în condiții de iarnă, noi acționam cu aproximativ 200 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare. Am răspândit aseară în jur de 1000 de tone de material antiderapant, dar se acționează și la această oră. Ninge peste tot, abundent pe alocuri, mai ales în zonele montane din sudul și sud estul Transilvanei, Rucăr-Bran, Oituz, DN 1 spre Predeal, DN73, DN1A, Brașov- Cheia. Iarna aderența scade oricât am insista noi cu materiale antiderapante, viteza tot trebuie să scăzută și șoferii trebuie să circule cu prudență", a mai spus Elekes.

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.