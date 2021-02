Sibiu: Accident rutier pe DN 1. O mașină a intrat pe contrasens și a lovit un camion (VIDEO)

Accident rutier, sâmbătă dimineața, pe DN1, în zona localității Avrig, județul Sibiu. Un autoturism, care a intrat pe contrasens și a lovit un camion, s-a făcut bucăți. Echipajul de descarcerare l-a scos pe șoferul autoturismului dintre fiarele contorsionate, mai mult mort decât viu. Ambii bărbații au fost transportați la spital cu echipaje SMURD.

Din primele cercetări s-a stabilit că șoferul în vârstă de 51 de ani, din județul Alba, conducea un autoturism spre Brașov și a făcut o depășire neregulamentară, intrând pe contrasens și ciocnindu-se cu o autoutilitara care venea din sens opus, condusă de un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Brașov, potrivit oradesibiu.ro.

Traficul pe podul Avrig este blocat.

Un accident s-a produs și pe DN 6, Gura Vaii, în județul Mehedinți, vineri după-amiază. Un tânăr de 26 de ani din Orșova a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un alt tânăr de 24 de ani, din localitatea Corcova.

Potrivit ISU Mehedinți, trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit de urgență la fața locului și au scos vitimele dintre fiarele contorsionate.Ce EFECTE are paracetamolul asupra corpului uman și care e doza maximă recomandată

Din nefericire, tănărul de 26 de ani și o fată de 20 de ani, care se afla cu el în mașină, au murit pe loc. Şoferul autoutilitarei a fost rănit ușor. Cercetările continuă în acest caz. Polițiștii au întocmit un dosar penal penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Accident grav în Drobeta Turnu Severin, zona Gura Văii. Doi morți în urma impactului violent dintre un autoturism și un autocamion. Persoanele decedate se aflau în mașină. Doi tineri, o femeie și un bărbat, de aproximativ 30 de ani au murit pe loc.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.