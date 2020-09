Acuzații grave la adresa Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj: Internată cu răceală, moartă de COVID-19

Ana Nagy a fost internată cu răceală, iar medicii i-au informat ulterior familia că avea Covid. Fiul său acuză faptul că angajaţii Spitalului Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca nu i-au dat nici după aproape o lună copiile după analizele mamei sale, pe baza cărora voia să ceară şi sfatul altor medici din Bucureşti.

Bărbatul spune că mama sa a fost internată cu răceală şi bronhopneumonie, dar după un timp a aflat că avea Covid-19. Mai mult, el acuză că mama sa nu a primit în spital antibioticele prescrise pentru bronhopenumonie. Acesta susține că i s-a administrat tratamentul pentru Covid.

„Am scos-o pe mama de la morga Spitalului de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca. Experienţă foarte tristă, traumatizantă. O să povestesc nedreptăţiile, indiferenţa, neglijenţa, lipsa de comunicare a personalului medical şi abuzurile săvârşite. Au numai drepturi, dar obligaţi au numai ... pacienţii. Mama mea, Nagy Ana a fost internată cu răceală, bronhopneumonie şi a murit de Covid. Dacă era anul trecut, când nu se ştia de acest Covid ... azi trăia. Au făcut tratament pentru Covid, iar infecţia de la plămâni nu au tratat-o cu ce era necesar.

Au fost 5 zile cand nu i-au dat antibiotice pentru bronhopneumonie, dar i-au dat medicamente pentru Covid. A stat în spital din data de 3 august şi până în 31 august 2020, când a decedat. A luat în 28 de zile de spitalizare 3 infecţii intraspitaliceşti grave, care au contribuit şi ele la decesul mamei mele”, a spus Nagy, într-o scrisoare publicată de stiridecluj.ro

De ce nu i s-au dat copiile analizelor

Nagy spune că atunci când a cerut copii după rezultatele analizelor şi diverse alte rezultate pentru a cere o opinie separată, independentă de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Matei Balş Bucureşti, a fost „plimbat” şi nu le-a primit nici până azi. În plus, a fost refuzat atunci când a întrebat de necropsie-autopsie, fiind informat că pacienţilor decedaţi de Covid nu li se face autopsia.

„Am cerut necropsie -autopsia si se spune că la bolnavi de Covid nu se face autopsia ca aşa e protocolul dat de Ministerul Sănătăţii...Mama avea 65 ani. De 2 ani era la pensie ... Am cerut prin adresa depusă în 12 august să mi se elibereze copie după analize, teste, foaia de observaţie şi RMN, CT pentru a solicita, a cere o opinie separată, independentă de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Matei Balş Bucureşti şi eventual pentru un transfer acolo. Nici până în ziua când am ridicat trupul nu am primit aprobarea şi documentele solicitate. Trebuiau aprobate pe ordin ierarhic, manager spital, manager servicii medicale, administrativ, doctori terapie intensive, infecţioase, e.t.c”, susţine bărbatul.

Cum a fost înmormântată mama lui

Ovidiu Nagy a fost obligat să-şi înmormânteze mama goală, fără veşminte, în nepăsare și umilință. „Când am scos trupul mamei, au chemat şi un echipaj de la jandarmerie care să se asigure ca nu vor fi incidente. Aceasta e procedura, personalul medical vrea să se asigure că nu sunt incidente, discuţii, şi alte evenimente generate de rude, de aparţinători când ridică trupurile celor dragi de la morga spitalului. Jandarmeria a plecat după ce am luat trupul mamei. Şi uite aşa tristeţea, durerea, disperarea, neputinţa, frustrarea, întrebările au rămas în viaţa mea, a fratelui meu, a tatălui şi a altor cunoştinţe, rude, prieteni …

Am insistat să o vad, să o privesc cât era internată, am sunat aproape zilnic când raspundeau la telefon, am încercat sa pastrez legatura, să mă informez, să aflu veşti … aproape toate erau încurajatoare, bune, era speranţă, nădejde, noi familia, prieteni, cunostintele ne rugam, mijloceam, posteam făcându-ne şi noi partea noastră şi speram că Dumnezeu e în ajutorul şi sprijinul nostru.

Dar dezamăgirea, tristeţea şi disperarea au atins limite greu de suportat - când am dus hainele mamei să fie îmbrăcată cu un costum drag ei, să fie încălţată cu pantofi, personalul, autopsierul şi doctoriţa epidemiolog care supraveghea predarea corpului mamei, au refuzat categoric, neputând fi înduplecaţi, afirmând şi susţinând că aşa e protocolul de la Ministerul Sănătăţii, de la ISU, de la Arafat - că în cazurile de deces cauzate de Covid, morţii nu se îmbracă. Mama, biata mama, era dezbracată complet şi-aşa … au tras fermoarul sacului cu fund dublu şi-au pus capacul sicriului peste ceea ce era trupul şi zâmbetul trist al mamei mele. Ce să fac, ce să facem, cum să procedăm ca familie, ca prieteni, ca şi cunoştinţe, ca opinie publică … Incredibile vremuri trăim. Va rog ajutaţi-mă … Nagy Ovidiu Marian”, susține tânărul.

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Cluj, Ioan Mureşan, nu a putut fi contactat pentru a prezenta un punct de vedere în acest caz.