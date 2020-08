Alertă în Gorj: Aproape 100 de copii, în izolare după ce s-au întors din tabără. Unii dintre ei au fost deja testați pozitiv cu COVID-19. Ancheta epidemiologică este în curs (VIDEO)

Este alertă în Gorj, unde aproape 100 de copii cu vârste de până în 14 ani sunt izolaţi, după ce au mers în două tabere. La întoarcere, mai mulţi copii s-au simţit rău, iar părinţii au decis să-i testeze la clinici private pentru infecția cu noul coronavirus. În cazurile unora dintre copii, testele au ieşit pozitive, aşa că autorităţile au deschis anchete epidemiologice.

Într-o intervenție telefonică în cadril Știrilor B1 TV, Narcis Stoian, director al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Gorj, a declarat că cel puțin trei copii au primit până acum confirmarea infectării cu SARS-CoV-2. Anchetele epidemiologice sunt în curs, iar numărul persoanelor care sunt cuprinse în aceste anchete este foarte mare, în condițiile în care copiii au fost însoțiți în tabere și de cadre didactice, iar cu toții au interacționat ulterior cu familiile lor.

„Sâmbătă seara, în jurul orei 21.00, ne-au parvenit de la laboratoarele private din țară două rezultate ale unor copii care au fost confirmați pozitiv. În urma anchetei epidemiologice, s-a stabilit că aceștia fuseseră, împreună cu mai multe presoane, în două tabere, unii dintre ei la mare, alții, la munte. Au fost și cadre didactice în ambele tabere. Cei de la mare au plecat cu trenul, iar cei de la munte au plecat cu un autocar. Cei de la mare au fost cazați în tabăra de la Costinești, iar cei de la munte, la Cheile Grădiștei.

Este vorba de aproximativ 100 de persoane care au participat efectiv la cele două tabere, plus familiile care vor fi carantinate.

Deocamdată avem doar două rezultate pozitive. Acum m-a mai sunat un părinte care mi-a spus că a primit pe mail rezultatul copilului, care este și el pozitiv", a declarat șeful DSP Gorj.

Acesta a făcut un apel la reprezentanții laboratoarelor private din țară, unde sunt prelucrate testele, să transmiă rezultatele acestora cât mai curând posibil, astfel încât autoritățile să poată lua toate măsurile necesare pentru a limita extinderea focarului.

”Vreau să fac un apel la laboratoarele private din țară, să ne trimită în mod cât mai rapid cu putință aceste buletine de analiză și să conștientizeze faptul că noi trebuie să luăm în timp real cunoștință despre aceste persoane pozitive. Virusul ăsta nu are pauză în weekend și, cu cât ne trimit buletinele mai repede, cu atât putem lua măsurile de prevenție foarte rapid pentru a nu se răspândi acest virus și în rândul altor membri ai familiilor sau în comunitate. (...) Este o muncă titanică pe care angajații DSP o desfășoară în aceste ore”, a mai spus Narcis Stoian.

De la debutul epidemiei de coronavirus și până în prezent, în județul Gorj au fost confirmate 1.105 de cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore fiind înregistrate 58 de noi îmbolnăviri, potrivit datelor transmise duminică de Grupul de Comunicare Strategică.

La nivel național, 1.145 au fost testate pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, interval în care au fost înregistrate și 41 de noi decese în rândul pacienților diagnosticați cu COVID-19. În acest moment, la ATI sunt internate 458 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus și aflate în stare gravă.

Până în prezent, în România, au fost înregistrate 61.768 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 30.119 pacienți au fost declarați vindecați și 6.371 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Bilanțul total al deceselor, la nivelul întregii țări, a ajuns la 2.700.

