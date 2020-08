Alertă la Cluj! Un pacient diagnosticat cu Covid-19 a fugit din spital (VIDEO)

Este altertă la Cluj, după ce un pacient bolnav de coronavirus a fugit din spital. Polițiștii îl caută pe individ de aproape 24 de ore. Bărbatul a fugit înainte de a fi transferat de la Spitalul Judeţean Cluj la cel de Boli Infecţionase. În acest caz, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a deschis un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

