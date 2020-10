Amenzi pentru un botez organizat în Brăila. Polițiștii au întocmit și un dosar penal pentru zădărnicire a combaterii bolilor

Potrivit unui comunicat al IPJ Brăila, oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor şi au aplicat amenzi în valoare de 6.000 lei în cadrul unei petreceri de botez, organizate vineri seara într-un restaurant din municipiul Brăila.

Amenzi și dosar penal pentru un botez organizat în Brăila



Poliţiştii, alături de reprezentanţi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, Direcţiei de Sănătate Publică Brăila, Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, pompieri şi poliţişti locali au desfăşurat acţiuni de verificare pe raza județului în vederea respectării interdicţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19.



Astfel, vineri seara, la un restaurant, poliţiştii au identificat desfășurarea unui botez, la care participau aproape 40 de persoane.

În acest caz au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 3.000 de lei fiecare, atât organizatorului evenimentului, cât şi administratorului societăţii comerciale, conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Totodată, a fost întocmit şi dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, fiind luate măsuri de intrare în legalitate, desfăşurarea evenimentului fiind întreruptă.

Amintim, Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat noi reguli, marți, în încercarea autorităților de a preveni și limita răspândirea epidemiei de COVID-19. Printre reguli se numără interzicerea nunților și a botezurilor în toată țara.

„Evenimentele private, cum ar fi nunți, botezuri, aniversări, mese festive, în spațiile deschise, precum și în spațiile închise sunt interzise pe plan național pe următoarea perioadă, până vom observa o scădere a numărului cazurilor”, a precizat Raed Arafat.

Închiderea școlilor în municipiul Brăila, respinsă

Închiderea școlilor în municipiul Brăila a fost propusă de șeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Viorel Botea, în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU). Măsura a fost însă respinsă.

"Am propus în CJSU ca pe o perioadă de două săptămâni să se închidă toate şcolile din municipiu, din cauza creşterii numărului de cazuri de îmbolnăviri înregistrate la nivelul municipiului. În ultimele zile, am observat o creştere a numărului de cazuri de infectare în şcoli. Situaţia este serioasă şi eu am tratat-o până acum cu maximă severitate. Din punctul meu de vedere, ar fi fost oportună închiderea şcolilor în municipiu pentru două săptămâni, nu este o perioadă de teze, activităţile se pot desfăşura online. Dacă situaţia de agravează în şcoli, voi cere Instituţiei Prefectului închiderea şcolilor din municipiu. Eu discut acest subiect din punct de vedere strict educaţional, nu politic sau de alt gen", a declarat Botea.



Propunerea privind închiderea şcolilor din municipiul Brăila pentru o perioadă de două săptămâni şi transferarea activităţilor în mediul online nu a trecut însă de votul membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.