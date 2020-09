Este anchetă la Spitalul Județean de Urgență din municipiul Constanța! O asistentă a fost surprinsă în timp ce țipa la o gravidă internată, iar o pacientă aflată în acelaşi salon a filmat întreaga scenă.

La scurt timp după ce imaginile teribile au apărut în spațiul public, conducerea spitalului a demarat o anchetă.

Înfiinţat în anul 1969, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa este cea mai mare unitate medicală din regiunea de sud est a României. Reamintim faptul că acesta asigură servicii medicale curative permanente pentru locuitorii judeţului Constanţa şi preia majoritatea cazurilor care depăşesc competenţa spitalelor teritoriale din judeţ.

Spitalul Judeţean Constanţa a fost din nou în atenţia opiniei publice, după ce în mediul online a apărut un filmuleţ care surprindea momentul în care o asistentă ţipa la o tânără internată în Secţia de Obstetrică şi Ginecologie. Situaţia a fost surprinsă de o altă pacientă aflată în acelaşi salon. O anchetă internă a fost demarată în acest caz, chiar de către conducerea spitalului.

După ce imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța a declarat faptul că nu tolerează astfel de comportamente și a dispus o anchetă în cazul semnalat.

Mai mult decât atât, reprezentanții Spitalului Judeţean Constanţa au tras un semnal de alarmă. Pacienţii şi însoţitorii acestora sunt rugaţi ca aceste incidente să fie aduse imediat la cunoştinţa conducerii spitalului pentru ca aceasta să poată lua măsurile necesare.

”Totodată rugăm pacienţii care au fost implicați în incidente de acest gen sa ni le aducă de îndată la cunoștință, astfel încât să putem lua măsurile care se impun.”, au transmis reprezentanții spitalului.

Spitalul Judeţean Constanța are peste 2.500 de angajaţi, iar în ultimele zile mai multe cadrele medicale au intrat în conflict cu persoanele internate în cadrul unității medicale. Prin urmare, spitalul a fost supus unui val de acuzaţii.

