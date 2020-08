ARAD: Accident grav. Un tânăr de 19 ani a murit după ce s-a lovit violent de un stâlp de electricitate (VIDEO)

Un accident grav s-a petrecut în Arad. Un tânăr de 19 ani a murit după ce mașina pe care o conducea s-a lovit frontal de un stâln de electricite. Celălalt pasager al microbuzului a fost grav rănit.

Conform Poliției Arad, accidentul s-a produs în zona pieței din oraș, pe Calea Aurel Vlaicu. Tânărul în vârstă de 19 ani din Curtici a pierdut controlul volanului, iar microbuzul pe care îl conducea a pătruns pe terasamentul liniei de tramvai și s-a lovit violent de un stâlp de electricitate, pe care l-a și rupt.

„În urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto și rănirea gravă a unui bărbat, pasager pe locul din dreapta față, a cărui urmează să fie stabilită. Victima a fost transportată la spital, polițiști continuând cercetările pentru a stabili cu exactitate în ce împrejurări s-a produs accidentul”, se arată într-un comunical al Inspectoratului Județean de Poliție Arad.

În urma accidentului, în centrul orașului Arad, circulația tramvaielor a fost blocată pentru mai multe ore, până când microbuzul a fost îndepărtat de pe șine și a fost reluată alimentarea cu energie electrică.

