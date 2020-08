ARGEȘ: Incendiu puternic în locaitatea Slobozia. Sala de sport a unei școli a luat foc (VIDEO)

Momente de panică vineri seara în județul Argeș. Un incendiu puternic a izbucnit în sala de sort, din curtea școlii primare din localitatea Slobozia. Potrivit primelor informații, sala de sport s-a aprins de la un incendiu de vegetație.

Incendiul a pornit după ora 19.30 și a afectat o suprafață de 400 de metri pătrați. Cauza nu a fost încă stabilită, dar totuși reprezentanții ISU Argeș spun că este posibil ca sala de sport să fi luat foc de la incendiul de vegetație care se manifesta anterior în curtea școlii. Pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar cei de la Serviciul voluntar pentru situații d eurgență cu două autospeciale de stingere.

La operațiunile de localizare și lichidare a incendiului au participat și localnici, dar și pompieri veniți din timpul liber. Din fericire nu au fost înregistrate victime, însă clădirea sălii de sport a fost grav afectată.

