Ariana, fata din Oradea care s-a internat în spital pentru a-şi proteja mama de COVID-19, a revenit acasă

A emoţionat o ţara intreaga prin decizia ei de copil hotarat sa isi apele parintele. Ariana, fata din Oradea infectată cu COVID-19 care s-a internat pentru a-şi proteja mama vulnerabilă, s-a externat şi se simte bine.

„Nu mă aşteptam să ajung subiect de presă”

„Nu mă aşteptam să ajung subiect de presă. Am făcut ce cred că ar fi făcut în aceeaşi situaţie orice copil pentru părinţii săi şi orice părinte pentru copiii lui”, a declarat Ariana, pentru jurnaliştii de la Bihoreanul. „Am suferit puţin, dar am procedat corect”, zice ea despre cele 14 zile pe care le-a petrecut în spital

Ariana spune că experienţa de “pacient Covid” a fost “aventura vieţii” sale de până acum.

“După ce am ajuns la secţia de Infecţioase din strada Republicii am aşteptat cam o jumătate de oră să mi se facă internarea. De cum am intrat în clădire şi pe măsură ce mergeam pe coridor spre salon, un “astronaut” împrăştia cu dezinfectant peste tot în urma mea. Mă simţeam eu însămi ca un mic virus care pătrunde într-o cameră de unde nu va mai ieşi două săptămâni”, povesteşte fata. După câteva ore, seara, o asistentă avea s-o găsească tot în hainele de stradă.

Mama sa a mai văzut-o doar în poze

“M-a întrebat dacă voi rămâne aşa 14 zile. Atunci mi-am dat seama cât de mult voi sta singură şi închisă…”, ami spune Ariana.

Din clipa când a aflat că are COVID-19, Ariana, o fetiţă de 12 ani din Oradea, şi-a făcut singură bagajul şi i-a cerut mamei să cheme o ambulanţă care s-o ducă la secţia de Boli Infecţioase, anunta presa, în urmă cu două săptămâni. Din acea zi, femeia a mai văzut-o doar în pozele pe care naşii fetiţei le fac când o "vizitează", din curtea spitalului, la geamul salonului.

Confirmată cu Covid după întâlnirea cu o prietenă care avea coronavirus fără să fi ştiut, Ariana a decis să se interneze de dragul mamei, cae suferea de o afecţiune oncologică. Fetiţa chiar a insistat să fie dusă la spital, deşi mama o voia acasă, fiind nedespărţite de la naştere, de când o creşte singură în urma unei tragedii în familie.