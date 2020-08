BACĂU: Alertă cu bombă la Tribunalul Bacău. Alarma s-a dovedit a fi una falsă (VIDEO)

A fost alertă cu bombă la Tribunalul din Bacău. Mai multe persoane au fost evacaute, iar la fața locului au ajuns polițiști, pompieri și geniști. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că alarma a fost falsă.

Alarma a fost dată imediat după prânz, atunci când polițiștii au primit o sesizare la numărul unic de urgență, prin care erau informați despre existența unui pachet suspect, ne culoare neagră, perezent pe trotuarul de lângă tribunal. În cele din urmă, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, geniști și echipaje din cadrul Serviciului de Ambulnață. În scurt timp, clădirea tribunalului a fost evacuată, iar autoritățile au luat toate măsurile necesare pentru siguranța oamenilor.

„La fața locului a fost delimitat un perimetru de siguranță, unde structurile abilitate au desfășurat activitățile specifice. Ulterior, coletul a fost deschis, fără ca în interior să fie descoperite bunuri și/sau substanțe explozive sau periculoase”, a declarat Gabriela Ciobanu, IPJ Bacău.

Trecătorii au fost luați prin surprindere, dar nu au fost convinși că este un pericol real. Cei mai mulți dintre ei au fost convinși că este un exercițiu. După evacuare zonei, autoritățile au au precizat că a fost vorba doar despre o alarmă falsă. Autorul nu a fost însă prins sau identificat, iar dacă se întâmăplă acest lucru el riscă o amendă de 4.000 de lei sau 400 de ore de muncă în folosul comunității.

În cursul anului 2020, s-au înregistrat mai multe alerte cu bombă și în Capitală. Amintim că la data de 8 iulie a fost înregistrată o aleră la Tribunalul București, întreaga clădire fiind evcaută.

Alerta din data de 8 iulie a fost cea de-a doua în decurs de o lună. Ea s-a dovedit a fi una falsă, așa cum a fost cu toate celelalte.

