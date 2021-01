Bătrân lăsat să zacă pe holurile spitalului din Corabia. Infirmierele au stat și s-au uitat la el (VIDEO)

Imagini halucinante într-un spital din judeţul Olt. Un bătrân a fost lăsat să zacă pe holurile spitalului ore în şir, fără ca cineva să îl ajute să se ridice de pe jos. Infirmierele au venit și pur şi simplu s-au uitat la el cum se chinuie.

„- Haideţi, că o să vină cineva să vă ia de aici. Staţi de mult aici? Domnu', staţi de mult aici?

- De vreo trei ore.

- De trei ore?

- Uitaţi-vă la mine un pic. Vreţi să vă ajut să vă ridicaţi pe scaun?

- Da.”

