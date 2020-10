Biserica din lemn din Argeș, distrusă de flăcări. Pompierii au fost nevoiți să stingă incendiul cu găleți (VIDEO)

Biserica din lemn din comuna Argeșeană Stoenești a fost distrusă de flăcări, vineri dimineața. Incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit, scrie Agerpres.

Incendiul a izbucnit la Schitul „Sfântul Ierarh Modest” în jurul orei 5, în dimineața zilei de vineri. „S-au deplasat trei autospeciale de intervenţie, o ambulantă SMURD de prim ajutor şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o biserică construită din lemn. La faţa locului, pompierii au constatat că ardea generalizat şi au reuşit să lichideze incendiul folosind găleţi cu apă (dintr-un bazin colector), deoarece accesul cu maşinile de intervenţie nu a fost posibil din cauza drumului”, au precizat reprezentanții ISU Argeș.

A ars biserica din lemn în întregime, pe o suprafaţă totală de 70 de metri pătraţi, precum şi o anexă aferentă acesteia pe o suprafaţa de circa 10 metri pătraţi, scrie sursa citată.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.