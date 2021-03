Bistrița-Năsăud: Incendiu puternic într-un bloc de locuințe. 180 de locatari au fost evacuați (VIDEO)

Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă dimineața, în jurul orei 4:00, într-un bloc din Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud. Focul a fost localizare la acoperișul imobilului,pe o suprafaţă de aproximativ 800 de metri pătraţi, iar aproximativ 13 garsoniere de la etajele superioare ale imobilului au fost afectate de degajările de fum şi de smoala topită.

180 de oameni au fost evacuaţi din blocul care ardea ca o torţă. Unii au reuşit să iasă singure din imobil. Din fericire, nu au existat victime. Un singur bărbat a avut nevoie de atenție medicală după ce a suferit un atac de panică. Incendiul a fost stins de pompieri după două ore. Cauza lui nu a fost stabilită încă.

Pentru evacuarea persoanelor, stingerea incendiului, protejarea locuinţelor din imobil, dar şi a vecinătăţilor, au intervenit 16 subofiţeri şi doi ofiţeri, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie la înălţime, o ambulanţă SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă, precum şi pompierii voluntari de la SVSU Rodna, Şanţ şi Maieru, a mai precizat ISU Bistriţa-Năsăud, conform agerpres.ro

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.