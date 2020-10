Botoșani: Un tânăr de 29 de ani a înjunghiat 3 persoane. Una dintre acestea a decedat

Un incident a avut loc, sâmbătă seară, în județul Botoșani. Un bărbat a ucis trei persoane, iar una dintre acestea a decedat.

Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, de conflictul dintre tineri.

,,În noaptea trecută, în jurul orei 1, polițiștii din cadrul Poliției orașului Flămânzi, au fost sesizați printr-un apel la 112, cu privire la faptul că pe raza satului Botcoceni, comuna Frumușica, județul Botoșani, are loc un conflict între mai mulți tineri.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au depistat și preluat un tânăr de 29 de ani din aceeași localitate, despre care s-a stabilit că a agresat prin înjunghiere 3 persoane cu vârste cuprinse între 22 și 35 de ani din județul Iași.

Cele 3 victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, iar în cursul nopții, una dintre victime a decedat

Așa cum am precizat, autorul se află în prezent în custodia poliției. În cauză, cercetările se efectuează sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Trbunalul Botoșani, pentru comiterea infracțiunilor de crimă și tentativă de omor. '', a declarat Simona Pușcașu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani, la B1 TV.

