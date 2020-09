Brașov: Coadă kilometrică la un supermarket, după ce reprezentanţii acestuia au anunţat reduceri (VIDEO)

Imagini incredibile la Braşov. Oamenii au luat cu asalt un supermarket după ce reprezentanţii acestuia au anunţat reduceri importante.

Fără a ţine cont de distanţarea socială , zeci de braşoveni s-au aşezat la coadă cu speranţa că vor pune mâna pe unul dintre produsele cu preţ redus.

Un cunoscut lanț de supermarketuri a anunțat reduceri semnificative la mai multe produse pentru clienții care au fost la cumpărături între orele 23.00 și 3.00 dimineaţa.

Ora târzie nu a contat pentru vânătorii de reduceri. În scurt timp, în parcarea hiperamerktului s-a format o coadă kilometrică.

Înarmaţi cu răbdare şi cărucioare de cumpărături, oamenii şi-au aşteptat rândul.

Printre produsele cu reduceri extraordinare se află cratiţe, tigăi, detergent sau legume.

