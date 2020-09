Campania electorală dintr-o comună din Ilfov s-a lăsat cu scandal cu săbii şi ameninţări (VIDEO)

Campania electorală s-a desfăşurat cu săbii şi ameninţări în comuna Gruia, din judeţul Ilfov. Un consilier local PSD, Ion Ban, a fost surprins în timp ce îşi ameninţa şi înjura contracandidaţii.

“Bă, fii atent, că ai probleme cu mine!”, îl ameninţa politicianul pe unul dintre contracandidaţii săi.

Consilierul local nu a mai ţinut cont de nimic şi a scos sabia pentru a-i ameninţa. Tot incidentul a fost filmat de către un localnic şi a ajuns viral pe internet. Acum, cetăţenii îi cer explicaţii bărbatului pentru cele întâmplate.

