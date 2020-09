Campanie electorală cu scântei. Candidatul PNL și primarul PSD al unei comune din Gorj, îmbrânceli în fața alegătorilor (VIDEO)

Cu doar câteva zile înaintea de alegerile locale, comuna Slivilești din Gorj a fost martora unui scandal în toată regula.

Protagoniștii au fost primarul comunei, Sorin Bucurescu (PSD) și canditatul PNL la șefia comunei, scrie presa locală.

Actualul primar s-a arătat deranjat că echipa de campanie a PNL, aflată în poarta unui cetățean.

De aici până la aprinderea scânteii nu a mai fost decât un pas: “băi nesimțiților”, “ce căutați pe la poartă pe la oamenilor”, “nesimțiții dracu ce sunteți”, “măgarii dracu”, s-a adresat primarul către echipa de campanie din partidul rival.

După ce unul dintre liberali l-a împins pe Sorin Bucurescu, conflictul a luat amploare.

Tot în județul Gorj, tot în campanie electorală, a avut loc o scenă similară.

Marcel Romanescu, primarul orașului și preşedintele organizației locale a PNL, și Viorel Caragea, fostul şef al Poliţiei Gorj, actual preşedinte al Partidului Ecologist Gorj, s-au luat la harță când se lipeau primele afișe electorale. Ambii își doresc să ocupe fotoliul de primar în următorii patru ani.

„Nu există Dumnezeu pentru tine. Să-ţi dea Dumnezeu ce meriţi!”, i-a spus Caragea primarului Romanescu.

Replica edilului a venit imediat: „Bă, nu am vorbit niciodată de fie-ta. Tu ai vorbit de mama. Bă, nenorocitule, tu ţi-ai bătut joc de mama. Bă, ţi-ai bătut joc de mama”.

Cei doi s-au apropiat și mai mult, iar Romanescu l-a împins pe Caragea. Ei au fost despărțiți de membrii echipelor de campanie. În tot acest timp, martorii strigau: „Fără violență! Fără violență!”.

Viorel Caragea a anunțat că va formula plângere penală împotriva lui Marcel Romanescu.

