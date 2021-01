Carambol cu cel puțin 10 mașini pe Centura Brașov. Circulația este blocată, iar autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să adapteze viteza la condițiile de iarnă

Un carambol cu cel puțin 10 mașini s-a produs în acestă dimineață pe Centura Brșovului. Autoritățile le recomandă să circule cu o viteză adaptată condițiilor de iarnă. În județul Brașov este semnalată ceață în prima parte a zilei.

În carambolul de pe Centura Brșov au fost implicat aproximativ 10 autoturisme, iar polițiștii și angajații de la Direcția Regională Drumuri și Poduri intervin pentru a elibera carosabilul.

„Circulația rutieră este oprită pe varianta ocolitoare a municipiului Brșov, în zona km. 12, din pricina mai multor tamponări în care au fost implicate 10 – 12 mașini. În zona kilometrilor 11 – 12, pe sensul de mers către Sânpetru au avut loc alte două accidente.

În primul accident au fost implicate 6 autovehicule, iar în cel de-al doile accident au fost implicate 2 autoturisme. La fața locului sunt mai multe echipaje de Poliție și ISU și estimăm ca în curând traficul să fie reluat”, a precizat comisar șef de Poliție, Cătălin Bocai, Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Autoritățile de la Brșov le recomandă șoferilor să circule cu viteză redusă, adaptată la condițiile de drum, iar persoanelor rămase blocate în colonaă, pe Centura Brașov să nu claxoneze inutil. Mai mult decât atât, autoritățile atrag atenția asupra carosabilului alunecos.

„Condițiile accidentului sunt cercetate de polițiști. Utilajele de deszăpezire sunt pe traseu, pe varianta de ocolire a municipiului Brșov de la ora 04.00. Am avut patru utilaje cu răspânditor de sare și utilajele de deszăpezire au limitele lor, chiar dacă se dă cu sare pe drum, el rămâne alunecos în continuare. Aici este și ceasă densă. Pe toate drumurile din județ se circulă în condiții de iarnă, le spunem șoferilor că e bine să reducă viteza și să o adapteze la condiții de drum”, a precizat Robert Elecheș, Direcția Regională Drumuri și Poduri Brșov.

