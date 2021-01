Caz incredibil la Botoșani: O femeie a murit în curtea Spitalului Județean. Trupul său a fost ridicat abia după câteva ore

O femeie a murit, marți, în curtea Spitalului Județean Botoșani, trupul său zăcând acolo timp de doupă ore, până când un ambulanțier a sunat la 112. Femeia avea 61 de ani iar, potrivit monitorulbt.ro, aceasta și soțul său în vârstă de 64 de ani erau persoane fără adăpost.

Autoritățile au fost alertate abia după ce soțul femeii i-a cerut șoferului unui microbuz să îl ajute să o ducă acasă, deși despre cei doi se știe că nu aveau o locuință.

”M-a abordat să mă roage să îl ajut să îşi ducă soţia acasă. L-am întrebat unde era şi dacă poate merge pe picioarele ei, iar el, ezitând un pic, mi-a spus că e moartă şi să îl ajut să o ducă acasă. Am rămas blocat. Nu ştiam dacă e o glumă. M-a dus şi mi-a arătat-o, după staţia de oxigen, era acoperită cu câteva pături. Nu m-am apropiat mai mult, dar am mers la spital şi am anunţat personalul, gardienii, chiar şi pe cineva de la ambulanţă”, a declarat șoferul.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratulul de Poliție Județean Botoșani a precizat că trupul femeii a fost ridicat pentru a fi efectuată necropsia.

În acest caz se fac cercetări pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.