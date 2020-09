Caz revoltător la un spital din Vaslui. O pacientă nu s-a mai trezit după operație, deși fusese testată negativ de două ori

O femeie din Vaslui a fost testată de două ori negativ de coronavirus și apoi operată de colecist. Din păcate, ea a fost transferată în spital Covid când starea ei s-a agravat.

Valeria Costache în vârstă de 61 de ani, a decedat din cauza infecției cu Covid-19 după o operație de bilă.

Cadrele medicale au confirmat infecția cu Covid-19 la o zi după operație, când nu se mai trezea din anestezie la ATI.

Ce spune fiica Valeriei

“Am rămas să ne întrebăm cum de au găsit-o bolnavă de coronavirus abia după operație” “Oricine poate să fie în situația mea, să-și ducă mama pe picioare la spital și să o scoată într-un sac. Nici măcar nu ne-au zis că o transferă în mijlocul nopții la spitalul COVID de la Bârlad. Că mama nu mai e la ei am aflat abia când am sunat de dimineață la Spitalul Județean Vaslui, unde știam că e. Am rămas să ne întrebăm cum de au găsit-o bolnavă de coronavirus abia după operație, când nu se mai trezea din anestezie”, susține Camelia Bălan, fiica pecientei.

Se pare că femeia a ieșit negativă la cele două testări făcute în spital.

Spitalul refuză să dea actele familiei

Spitalul refuză să dea actele familiei, iar apropiații se întreabă dacă aceasta a fost infectată cu Covid-19 sau a murit din altă cauză. Familia nu a văzut rezultatul unui test pozitiv până acum.

“Spitalul invocă GDPR”, explică avocata familiei. În certificatul de deces, cauza este infecția cu Covid-19.

Operația de bilă a decurs bine, dar pacienta nu s-a mai trezit.

“Operația a decurs bine. Așteptăm să treacă perioada critică de 72 de ore și ca pacienta să se trezească din anestezie”, e mesajul primit de fiica pacientei de la chirurgul care a operat-o pe Valeria.

DSP Vaslui anunță un focar de coronavirus pe secția de Chirurgie. Aceștia o contactează pe Camelia Bălan, dar nu recomandă izolarea pentru nimeni, conform Libertatea.

Nu i s-a spus care este starea mamei ei

Familia a sunat la spital în ultimele zile de viață ale Valeriei, dar medicii nu ofereau detalii despre starea ei de sănătate.

“Ni s-a spus inclusiv că ținem linia ocupată”, își amintește Camelia Bălan.

“Doctorul îmi zice: «Dar nu v-a informat nimenea?». Am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare. Că mi-am dat seama imediat despre ce e vorba. «Ea a decedat», mi-a răspuns medicul. Am întrebat cum a fost posibil să nu-mi spună nimeni când am sunat la ora 9. Oricine poate să fie în situația asta. Noi îi plătim pe ei și ne punem sprijin în ei dacă e ceva cu sănătatea. Și apoi murim cu zile”, spune Vasile Bălan.

Tăietura de pe obraz a revoltat apropiații familiei.

”Nimeni nu mi-a spus de ce are tăietura? Nu a vrut nimeni să dea vreun detaliu, nici la Vaslui, nici la Bârlad”, spune Vasile Bălan.

Așa că rudele au apelat la un avocat, au făcut sesizare la DSP, plângere la Colegiul Medicilor, dar și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui. Familia își dorește lămuriri referitoare la ce s-a întâmplat cu Valeria Costache.