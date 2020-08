Clanurile interlope din Murgeni, bătaie în plină stradă sub ochii polițiștilor (VIDEO)

Încă un caz în care oamenii legii se arată neputincioși în fața răfuielilor dintre clanuri. Un scandal monstru a izbucnit între clanurile interlope din orașul Murgeni, județul Vaslui. Două familii s-au încăierat în mijlocul străzii, iar cel puțin doi oameni au fost răniți, după ce un individ din clanul rival a dat cu mașina peste ei.

Ajunși la fața locului, polițiștii stăteau și se uitau.

Membrii celor două familii au ieșit în stradă și au amenințat că se omoară între ei. Un individ a intrat cu mașina în mulțime și a rănit un bărbat și o femeie, membri ai clanului rival. Martorii spun că interlopii au tras și cu pistolul și s-au lovit cu furci și toapoare. Deși oamenii legii au venit la fața locului, interlopii nici nu i-au băgat în seamă.

Minute întregi oamenii s-au bătut fără ca poliția să intervină. În final, polițiștii spun că datorită intervenției lor a fost restabilită ordinea în zonă.

„În data de 13 august, orele 17.35, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a fost sesizat prin 112 cu privire la faptul cã, pe raza orasului Murgeni, judetul Vaslui, mai multe persoane s-au adunat pe o stradã din zona centralã a orasului, tulburând ordinea si linistea publicã. La fata locului au intervenit imediat politistii, jandarmii si politistii locali si, suplimentar, au fost dirijate în zonã echipaje de politie, luptãtori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, care au restabilit ordinea si linistea publicã. În urma derulãrii evenimentului, nici o persoanã nu a fost vãtãmatã. În cauzã, a fost întocmit un dosar penal în care se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de „tulburarea ordinii si linistii publice” si „distrugere”. Ancheta este în curs de desfãsurare, fiind efectuate cercetãri si audieri în vederea stabilirii si probãrii întregii activitãti infractionale a tuturor persoanelor implicate în eveniment”, a precizat Bogdan Gheorghitã, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Un scandal similiar a avur loc între cele două clanuri și la începutul lunii iunie.

