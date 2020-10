Clipe tragice pentru un bărbat din Focșani, încadrat în gradul 1 de handicap, cu însoțitor permanent. Motivul halucinant pentru care a fost încarcerat

Povestea tristă a fost prezentată de Ziarul de Vrancea, după ce o focșăneancă a povestit redacției drama prin care a trecut tatăl ei, un vârstinc încadrat în gradul 1 de handicap, cu însoțitor permanent și nerevizuibil, dar și cu afecțiuni precum diabet zaharat și un accident vascular cerebral.

Bărbatul a fost prins circulând prin municipiul reședință de județ cu un moped neautorizat, pe care îl folosea din cauza dizabilităților, pentru a se putea deplasa, a ajuns să fie condamnat penal cu execuare și încarcerat, vineri 09 octombrie 2020, scrie sursa citată mai sus.

Fiica bărbatului susține că sunt o familie simplă, nevoiașă și nu își pot permite să angajeze un avocat, dar se întreabă, potrivit sursei citate mai sus, dacă nu se putea și altfel.

Bărbatul cu handicap și însoțitor, condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare cu executare

În urma publicării știrii, în Ziarul de Vrancea, cu privire la cazul bărbatului cu handicap de grad 1, redacția vrânceană a fost contactată de către fiica inculpatului, ce și-a dorit să transmită următoarul mesaj:

„Stimată redacție, tatăl meu este cu handicap cu picioarele de gradul 1 cu însoțitor. Are diabet de curând a facut un atac vascular cerebral, are pietre la fiere, necesită operație pe care nu a mai apucat să o facă, din cauza acccidentului vascular cerebral. Dânsul și-a pierdut din voce, vorbește foarte greu și stâlcit. Mâna a rămas cu ea într-un fel paralizată... Cum poate acest om cu atâtea bol,i fiind cu handicap cu picioarele, să stea în pușcărie? Alții fac crime, violuri, furturi, fapte mult mai rele și tot nu îi mai ia la pușcărie! Dar tatăl meu că a condus un moped și ăla fiind improvizat pentru a putea să se deplaseze cât de cât și dânsul! Era singura metodă de a ieși și el din casă. Altă metodă nu aveam pe acel timp. Acum de anul trecut, am făcut rost de un căruț pentru dânsul. Deci nu mai mergea pe acel moped, eu nu spun că nu trebuia pedepsit că a încălcat legea. Dar trebuia să-l condamne la domiciliu în halul care este dânsul. Cunosc caz eu personal pe cineva care a fost prins în fapt cu droguri și faptă repetată. Și poliția din Focșani nu l-a mai băgat la închisoare. Le-a dat amendă penală. Iar pentru tatăl meu, pentru că a condus acel moped (despre care a înțeles faptul că nu e bun) și l-au condamnat cu închisoarea! Vi se pare normal?... Condiții nu sunt pentru el, acolo nu poate merge la toaletă. Plânge, nu mănâncă, nu doarme. Credeți că va rezista mult? O să-l luăm mort de acolo! Vă rog ajutați-mă într-un fel, suntem amărâți, nu am avut posibilitatea să punem avocat... Vă roagă o fiică! Ajutați-mă într-un fel!”, a transmis focșăneanca, potrivit sursei citate mai sus.