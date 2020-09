În câteva zile va începe anul școlar 2020-2021, iar Ministerul Sănătății a reamintit că, în această săptămână, vor fi stabilite scenariile privind organizarea activității în cadrul unităților de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică astfel încât să fie prevenite îmbolnăvirile cu COVID-19. Potrivit ratelor de incidență din 7 septembrie, 43 de localități din România se încadrează în scenariul roșu, 410 în cel galben și 2.728 în cel verde.

Între localitățile aflate în scenariul roșu se află și comuna Coroieni din județul Maramureș, dar autoritățile locale nici nu vor să audă de școala online.

Comuna din Maramureș, aflată pe lista "roșie" COVID-19, care refuză școala online

Directoarea școlii din Coroieni, județul Maramureș, spune că cei peste 400 de copii din comună vor veni la școală fizic, pentru că nu există niciun pericol, cazurile de COVID-19 fiind la un centru de bătrâni.

"Noi suntem o comună mică. Oamenii nu sunt bolnavi, nu sunt cazuri de COVID în comunitate. Au fost 10 cazuri la centrul de bătrâni din comună, iar pentru noi nu este niciun pericol. Am făcut astăzi consiliu de administrație la școală și am decis să începem școala față în față. Am făcut și adrese la Inspectoratul Școlar și la DSP ca să îi informăm. Au stat copiii destul acasă", a declarat pentru HotNews directoarea școlii, Liana Lazăr.

Ea a spus că decizia a fost luată după ce profesorii s-au consultat cu administrația locală și cu părinții.

"Copiii vor să vină la școală. Și cei mai neiubitori de școală vor să vină", spune Lazăr.

"Au mesele așezate la un metru distanță, dar să nu vă imaginați că un copil de clasa întâi nu va interacționa. Un copil de 7 ani e un copil care se va juca (...) Vor ieși în pauză în grupuri, la ore diferite, cate 4 copii. Îi ținem la școală cel mult 5 ore, în cazul copiilor mari, dara ei după-amiaza vor fi împreună, se vor juca, chiar dacă noi ne străduim la școală să îi ținem la distanță", a mai afirmat directoarea școlii.

Motivul pentru care a luat această decizie este legat de abandonul școlar, spune Lazăr. Doar jumătate dintre elevii din Coroieni au o tabletă sau laptop sau acces la internet.

Ce spune ISJ Maramureș despre acest caz

Pe de altă parte reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș au precizat pentru B1.RO că directorii unităților de învățământ nu pot lua o decizie definitivă ignorând rata de incidență a îmbolnăvirilor și un eventual scenariu roșu. În acest sens, ISJ Maramureș va centraliza în cursul zilei de astăzi propunerile primite din partea unităților de învățământ și în funcție de informațiile referitoare la situația epidemiologică primite de la DSP va decide în consecință:

“Astăzi vom centraliza toate propunerile primite dinspre Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ cu privire la tipul de scenariu pe care îl doresc pentru începerea anului nou școlar și în condițiile în care informațiile pe care le vom primi de la DSP, ISU Maramureș vor fi de așa manieră încât să nu permită un alt tip de scenariu decât roșu evident că va trebui să se reîntrunească în școală Consiliul de Administrație și să discute încă o dată ceea ce este legat de modul de organizare a cursurilor. În acest moment nu putem spune că este o decizie categorică și definitivă. Abia în funcție de rata de incidență a îmbolnăvirilor pe care o va comunica DSP-ul, și lucrul acesta se va face în colaborare cu ISU Maramureș, se va putea formula răspunsul corect”, au precizat reprezentanții ISJ Maramureș.

Vezi în ce scenariu va începe școala în fiecare localitate din țară





Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori. Situația cu ratele de incidență la nivelul localităților din țară poate fi consultată AICI.

Spre exemplu, Bucureștiul are o rată de incidență de 1,12 la 1.000 de locuitori. Inspectoratul Școlar al Municipiului București a anunțat, luni, că toată Capitala se încadrează în scenariul 2 privind deschiderea anului școlar. Asta înseamnă că vor reveni fizic la ore toți preșcolarii, elevii claselor primare și cei din clasele a VIII-a și a XII-a. În schimb, elevii din celelalte clase de gimnaziu și liceu vor fi împărțiți: jumătate vor veni la școală, jumătate vor sta acasă și vor asista la lecții online. La una - două săptămâni, se va face rotația între cele două categorii.









Alexandru Rafila: Școala trebuie să înceapă





Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a declarat, luni, că școala trebuie să înceapă, mai ales că autoritățile au avut suficient timp la dispoziție să se pregătească.

„Cred că școala trebuie să înceapă. Noi știm de această problemă de cel puțin trei luni. Cred că a fost destul timp să organizăm activitatea. Nu știu dacă suntem pregătiți, dar bănuiesc că timp de trei luni s-au făcut eforturi de către Ministerul Sănătății să coordoneze toată activitatea asta de pregătire a școlilor. Nu cred că a fost o surpriză pentru nimeni.

Eu știu școli care s-au pregătit, care au făcut eforturi deosebite, iar administratorii lor și autoritățile locale au organizat bine activitatea. Altele poate mai puțin bine. Școala trebuie să înceapă”, a declarat Alexandru Rafila, pentru TVR 1.