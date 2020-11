Conducerea spitalului în care a murit Draga Olteanu Matei a decis să arboreze drapelul negru în semn de respect

Reprezentanții Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, acolo unde actrița Draga Olteanu Matei s-a stins din viață, a decis să arboreze steagul negru în semn de respect pentru îndrăgita artistă.

Oficialii spitalului în care a murit Draga Olteanu Matei au decis să arboreze drapelul negru în semn de respect

Conform presei locale, oficialii Spitalului Sf. Spiridon au decis să arboreze un steag negru, de doliu, în semn de respect pentru cea care a fost o legendă a Teatrului românesc.

Actrița Dragă Olteanu Matei a murit în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie, la Spitalul ”Sfântul Spiridon” din Iași, unde fusese internată în urmă cu câteva zile, pentru o hemoragie digestivă. Draga Olteanu Matei avea 87 de ani.



Șefa UPU SMURD Iași, Diana Cimpoesu, a declarat că, în ciuda eforturilor echipei medicale, starea actriței s-a degradat, ea având multiple afecțiuni.

Socrii au mers într-o vizită fulger la noră. S-au uitat sub pat și au simţit cum li se face RĂU!

Motivul pentru care Draga Olteanu Matei se retrăsese în Piatra Neamţ

Faimoasa actriță a vrut să stea departe de agitaţia din Capitală şi s-a restrat la poalele muntelui Ceahlău. Aceasta a decis încă din 2007 să se retragă în oraş pentru a sta în linişte, dar și pentru că rămăsese fără apartament în București.

Totul s-a datorat soţului ei, un reputat medic care în 2007 a ieşit la pensie şi care a decis să fugă de viaţa aglomerată din Bucureşti. Cu toate acestea, în 2014 soţul ei a murit, dar ea a decis să rămână în Piatra Neamţ.

Deşi cu un mare succes pe scenele româneşti, actriță extrem de apreciată, Draga Olteanu Matei povestea, în urmă cu ceva timp, un episod cu totul halucinant. Cea care a bucurat prin piesele ei milioane de români rămăsese fără casă în Bucureşti.

Actrița cumpărase imobilul în 1995, dar un alt proprietar a revendicat locuința care în cele din urmă a ajuns în posesia aşa zisului proprietar:

„În București stăteam într-o casă cu chirie, pe care a demolat-o Ceauşescu şi, până ne-au dat alta, am stat la hotel nu ştiu câte luni. Ne-a costat o avere, toată leafa noastră mergea pe chiria de la hotel. Ne-au dat apoi altă casă, tot într-un imobil naţionalizat şi tot cu chirie”, a povestit aceasta pentru ring.ro, în urmă cu câţiva ani.

„Nu aveam de gând să cumpărăm casa, dar în anul 1995 s-a dat Legea 112 şi lumea spunea că e bine să o cumpărăm. Ni s-a spus că o va lua altcineva şi ne va da afară din casă. Şi atunci am cumpărat-o cu vreo 21 de milioane de lei (la vremea respectivă – n.r.). Apoi ne-am pomenit cu un fost locatar, care pretindea că e casa lui. Am găsit o avocată, prietenă de familie, care a ştiut să ne escrocheze îngrozitor, a făcut un gest oribil şi asta a coincis şi cu ieşirea soţului meu la pensie. Atunci am hotărât să plecăm definitiv la Piatra Neamţ”, a mărturisit actrița, conform Ziarului de Iași.