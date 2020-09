Conflict electoral între PSD și Pro România, în Botoșani: 'Cu furci, cu topoare, urmăriri cu mașini, cu blocat, stai puțin dle, pentru ce?'

Un conflict demn de un roman polițist a avut loc zilele trecute, în plină campanie electrorală, într-o localitate din Botoșani. Cu circa 10 zile înainte de alegerile locale, pe fondul unei lupte electorale, membrii PSD și Pro România din Dimăcheni s-au urmărit cu mașinile și s-au alergat cu furci și topoare.

Conflict electoral între PSD și Pro România, în Botoșani: „Nu mă omorâți, că eu am trei copii de crescut, sunt căsătorit”

Campania electorală naște monștrii. Într-o localitate mică din Botoșani – Dimăcheni – politica a reușit să-i învrăjbească pe oameni într-atât încât s-au luat la harță.

Mai axeact, în seara zilei de 15 septembrie 2020, când echipajele de campanie ale candidatului la Primărie din partea Pro România, Emilia Precob, ar fi surprins un membru PSD care rupea afișe. Acesta se afla pe bicicletă și avea fața parțial acoperită cu mască.

Membrii Pro România de la Dimăcheni susțin că alături de bărbatul de la PSD ar mai fi fost și un alt tânăr. Ar fi pornit în urmărirea lor și pe unul l-ar fi surprins la Corlăteni.

Cel prins, de frică, a apucat să spună că e căsătorit și are copii și cerea să nu fie omorât.

„Aseară i-au dus la Poliție, pentru că a sunat unul dintre consilieri la 112, a venit Poliția, i-a descoperit, i-a dus la Poliție. Am făcut sesizare și la BEJ, împotriva PSD Botoșani, nu am dat nume. Fata mea era acolo, a zgâriat-o toată că l-a scăpat o dată, că era un bărbat voinic. Și când au venit mai multe persoane și l-au prins: dle, spune-mi de ce ai făcut chestia asta. Și a zis: dle, nu mă omorâți că eu am trei copii de crescut, sunt căsătorit. Fata i-a spus: dle, nu te omoară nimeni, spune cine te-a trimis și cine te-a plătit. La fată cât pe ce să-i rupă unghia, pe un nepot de-al meu l-a zgâriat, era foarte agresiv domnul, de două ori l-a scăpat, l-au prins în curte la cineva în Corlăteni. Dacă nu erau mai multe persoane cu mașini nu reușeau să-l prindă”, spun membrii Pro România.

PSD-istul care rupea afișele a mai apucat să spună că l-ar fi trimis deputatul Costel Lupașcu. Acesta din urma, contactat de botosaneanul.ro, spune că și cei de la Pro România le-au rupt afișele anterior acestui eveniment.

„Unul dintre ai noștri a fost urmărit tocmai până în Corlăteni de vreo cinci mașini cu vreo 9 oameni de-ai lor, l-au prins, l-au bătut, i-au dat cu parul în cap, cu topoare, dle, stai un pic, ce se întâmplă, suntem în Evul Mediu? De la Pro România, că nu știu ce s-a întâmplat. Stai puțin dle, orice s-ar fi întâmplat, nu-l agresezi. Omul a mers la spital, la urgențe, a făcut reclamație la Poliție, s-a deschis un dosar penal împotriva agresorilor. Legea îi va trage la răspundere pentru ceea ce s-a făcut, spune Costel Lupașcu.

Bărbatul urmărit până la Corlăteni susține că a fost bătut de cei de la Pro România, imediat după ce a fost prins.

„Merge unul singur pe stradă și îl atacă din senin vreo 9 golani, cu topoare, cu bâte. Îi dau în cap, cu bâta în cap i-a dat, omul și-a făcut CT. Are prezentare la urgențe, s-a dus la Medicina Legală, nu se poate așa ceva. Cu furci, cu topoare, urmăriri cu mașini, cu blocat, stai puțin dle, pentru ce? Era ziua, nimeni nu face absolut nimic”,