Conflict sângeros între două familii din Dolj:”Tata a rămas fără trei degete, l-au tăiat şi la ureche, şi la nas” (VIDEO)

Un conflict sângeros a avut loc într-o comună din judeţul Dolj între două familii, în urma căruia şase persoane au ajuns la spital cu răni grave, potrivit adevărul.ro.

Scandalul ar fi izbucnit duminică seara pe fondul consumului de alcool al unui vecin care deţinea un magazin din comună.

"Eu mă întorsesem acasă şi prima dată pe mine m-au atacat. Erau supăraţi că le-am făcut plângeri pentru că sunt violenţi. Au un câne periculos, îl lasă liber, iar eu am copil de 3 ani, pe tata l-au atacat mai demult cu toporul în maşină, dar atunci a scăpat. M-am dus la ai mei în curte şi atunci au intrat peste noi. Erau Petre Firu, zis Pistolaru', patronul de la magazin, şi fraţii lui. Ne-au atacat cu săbii, furci şi topoare, tata a rămas fără trei degete, l-au tăiat şi la ureche, şi la nas. Şi pe soţul meu l-au bătut foarte rău, şi pe mine. A fost groaznic. De trei ani ne terorizează, am făcut degeaba plângeri. Chiar şi-n faţa şefului de post m-a ameninţat că mă omoară, dar nimănui nu i-a păsat şi am ajuns în situaţia asta", povesteşte una dintre victime.



După toate cele întâmplate, poliţiştii continuă cercetările fiind întocmit un dosar penal pentru lovire, violare de domiciliu şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

“În urma evenimentului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, o parte din acestea fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a izbucnit un conflict între membrii a două familii din localitate, în timpul căruia au fost folosite obiecte contondente şi tăietoare. De asemenea, o parte din persoanele implicate în altercaţie ar fi pătruns fără drept în curtea locuinţei celeilalte familii”, a transmis IPJ Dolj.

