Constanța: Lacul Nuntași, umplut din nou cu apă după ce a secat complet în timpul verii

Lacul Nuntași din județul Constanța, secat complet în timpul verii, a început să fie alimentat din nou cu apă. Apa de pe întinderea de 860 de hectare a început să scadă în luna mai a acestui an, din cauza secetei, iar la începutul lunii august, Primăria Istria a anunțat Prefectura Constanţa că Lacul este secat în proporție de 95%. Ulterior, în cadrul unei ședințe la care au participat reprezentanţi ai Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa şi ai comunei lstria, a fost evaluată situația și au început să se caute soluții.

„Noi trăim aici. Nu e normal să intervenim, dacă putem, să reparăm un rău care s-a făcut? La Apele Române avem specialiști care știu ce să facă, care știu să măsoare, să nu facă o prostie, adică să umplem un lac și să golim altul. În plus, avem singurele utilaje care pot face aceste lucrări și unul din cei mai buni specialiști. Nea Vasile. Mi-a spus să nu-i spun „domnul”, el este nea Vasile Băeșu. (...) În ultima lună și jumătate, noi am decolmatat toată rețeaua de canale dintre cele trei lacuri. Am montat mire pe ele, pentru a putea monitoriza în permanență nivelul fiecărui lac în parte, iar astăzi, după mai multe zile de lucru, am dat drumul la ultimul dop de pe ultimul canal. Apa a început să intre în lacul Nuntași”, a declarat Bogdan Bola, directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, potrivit replicaonline.ro.

Umplerea cu apă a întinderii de 869 de hectare este un proces de durată care depinde de condițiile atmosferice.

În tot acest proces a fost folosit un utilaj mecanizat de 34 de tone, condus de Vasile Băeșu, care în ultima lună și jumătate a locuit într-o rulotă aflată pe Lacul Nuntași.

Lacul Nuntași este cunoscut pentru nămolul sapropelic, asemănător celui de la Techirghiol.