Constanţa: Primarul orașului Negru Vodă a fost depistat pozitiv cu COVID-19

Primarul orașului Negru Vodă, din județul Constanța, Petru Urziceanu a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus.

În prezent, primarul se află în izolare la domiciliu, unde trebuie să stea până la finalul lunii octombrie, potrivit Replicaonline.

Acesta a manifestat simptome de tuse seacă, dureri de cap și dureri musculare, simptome asemănătoare unei gripe sezoniere.

Drept urmare, tot personalul din cadrul Primăriei Negru Vodă care a intrat în contact cu edilul a fost trimis acasă.

“Personalul contractual din cadrul Primăriei Negru Vodă a fost trimis acasă. Am fost întrebat de DSP dacă am intrat în contact mai mult de 20 de minute cu vreo persoană, în apropiere de un metru, fără să purtăm mască. Nu a fost cazul, pentru că am luat astfel de măsuri de protecție, toți angajații primăriei au purtat mască de protecție.”, a declarat Petre Urziceanu.