CORONAVIRUS | 51 de elevi şi 33 de profesori din Timiș, internați

Probleme tot mai grave din cauza Covid-19, în județul Timiș. Înspectoratul Școlar a anunţat, miercuri, o creştere a numărului elevilor şi profesorilor infectaţi cu SARS-CoV-2. De altfel, în Timișoara se așteaptă intrarea în scenariul roșu, întrucât rata de infectare se apropie de 3 la mia de locuitori.









Timiş: 51 de elevi şi 33 de profesori cu COVID, în spital









Rata de infectare în Timiș este miercuri, potrivit Grupului de Comunicare Strategic, 2,22 la mia de locuitori. Totodată, autoritățiel au mai anunțat că în Timiș au fost depistate în ultimele 24 de ore 176 de persoane infectate cu noul coronavirus, în total ajungându-se la un total de 6344.

În doar două zile, numărul elevilor din județul Timiș internaţi cu COVID a crescut de la 31 la 51, iar al cadrelor didactice, de la 25 la 33. De asemenea, mai sunt internaţi 11 angajaţi din rândul personalului nedidactic, faţă de nouă, la raportarea anterioară. Totodată, 46 de şcoli şi grădiniţe au intrat în scenariul roşu de activitate, în 10 localităţi măsura fiind luată ca urmare a depăşirii ratei de infectare de peste 3 la mie.

"În momentul în care vom fi anunţaţi de Direcţia de Sănătate Publică că Timişoara este în scenariul roşu, toate unităţile de învăţământ vor solicita Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă trecerea în scenariul roşu, cu activitate online. Este clar că ne apropiem încet de scenariul roşu, de la 31 de unităţi de învăţământ în acest scenariu (zilele trecute, n.r.) am ajuns acum la 47, spre dublu. Evident că toată Timişoara va intra în scenariul roşu, în contextul în care în municipiu se află 51% din populaţia şcolară, respectiv 47.983 elevi şi preşcolari (din totalul de 97.409, n.r.). Majoritatea unităţilor de învăţământ din Timişoara sunt pregătite să predea în scenariul online", a afirmat, marţi, şeful Inspectoratului Şcolar Timiş, Marin Popescu, transmite Agerpres.

Ce tragedie! Nouă persoane AU MURIT după ce au MÂNCAT acest PREPARAT! NU există antidot pentru asta

Un nou bilanț în România: 4.848 de cazuri noi de COVID-19





Distribuția cazurilor, per județe, arată în felul următor: Alba 170 de cazuri noi (3743 de cazuri confirmate de la debutul pandemiei); Arad 132 (4026), Argeș 44 (6179), Bacău 158 (6935), Bihor 126 (4897), Bistrița-Năsăud 50(2054), Botoșani 55 (2432), Brașov 127 (8096), Brăila 30 (3062), Buzău 69 (3403), Caraș-Severin 69 (2125), Călărași 41 (1298), Cluj 343 (6315), Constanța 104 (4508), Covasna 37 (1782), Dâmbovița 128 (5409), Dolj 201 (4806), Galați 71 (5584), Giurgiu 24 (1588), Gorj 34 (2541), Harghita 97 (2178), Hunedoara 43 (3395), Ialomița 46 (1787), Iași 231 (8446), Ilfov 130 (4804), Maramureș 63 (3231), Mehedinți 55 (1796), Mureș 234 (3543), Neamț 88 (5016), Olt 45 (2858), Prahova 112 (8224), Satu Mare 64 (1262), Sălaj 145 (1671), Sibiu 130 (3807), Suceava 198 (8236), Teleorman 78 (2517), Timiș 176 (6344), Tulcea 22 (1257), Vaslui 83 (4272), Vâlcea 120 (3904), Vrancea 24 (3148). Cu o incidență de 3,25, Capitala are 650 de cazuri noi și 28479 per total, în timp ce pentru alte 144 de îmbolnăviri nu este precizată nicio zonă a țării.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 773 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19 se întregistrează în Alba (3,26 la mia de locuitori în ultimele 14 zile), București (3,25) și Cluj (2,8), iar cea mai mică rată de infectare în Argeș (0,69 la mia de locuitori în ultimele 14 zile), Vrancea (0,76) și Mehedinți (0,77).