CORONAVIRUS | Alte şase unităţi de învăţământ din Prahova, în scenariul roșu

Alte şase unităţi didactice din judeţul Prahova vor trece la scenariul roșu, începând de luni, 5 octombrie, pentru o perioadă de 14 zile după ce cadre didactice sau elevi ai respectivelor şcoli au fost infectaţi npul coronavirus.

Mai multe școli din Prahova, în scenariul roșu după apariția mai multor cazuri de Covid-19

Mai exact, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova a decis, vineri, intrarea în scenariul roşu din punctul de vedere al desfăşurării cursurilor a încă şase şcoli din judeţ, hotărârea fiind luată după ce profesori sau elevi au fost infectaţi cu noul coronavirus, scrie News.ro.

Astfel, şcolile care de luni, 5 octombrie, vor desfăşura cursuri exclusiv online sunt: Şcoala Gimnazială Poienarii Burchii plus structuri, Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure (o clasă I), Şcoala Gimnazială ”H.M. Berhelot“ Ploieşti (o clasă de-a II-a), Şcoala ”Excelsis“ Ploieşti, Şcoala Sanitară Postliceală ”Dr.Dinu“ Câmpina, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu“ Ploieşti. Până acum, acestea au funcţionat în scenariu verde, cu participarea elevilor la cursuri în sălile de clasă.

În cazul Şcolii Sanitare Postliceale "Dr. Dinu“ Câmpina s-a luat decizia de schimbare a scenariului ca urmare a faptului că profesorii sunt cadre medicale la Spitalul Municipal Câmpina, care este spital suport pentru patologia SARS-CoV-2, precizează Prefectura Prahova.

Amintim că, miercuri, au fost suspendate cursurile în clase şi se trece la organizarea cursurilor online pentru Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti; Şcoala Scorţeni şi structurile acesteia; Grădiniţa Ploieştiori – grupa mică; Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” Ploieşti – cls. XI C; Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Ploieşti – cls. X C; Liceul Tehnologic „Elie Radu” Ploieşti – cls. IX E şi XII H; Colegiul Economic „V. Madgearu” Ploieşti – cls. XII E3 şi X S7; Liceul Teoretic „Gr. Tocilescu” Mizil – cls. XI A; Şcoala Gimnazială „Sf. Vasile” Ploieşti – cls. VIII C; Colegiul Ferdinand I Măneciu – cls. X C.

Pe de altă parte, elevii se vor întoarce în bănci şi în Şcoala Gimnazială Potigrafu, Şcoala Gimnazială Poseştii Pământeni; Şcoala Gimnazială Talea; Şcoala Gimnazială Starchiojd şi Şcoala Gimnazială Cocorăştii Colţ din judeţul Prahova.

Totodată, la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza reiau cursurile în scenariul 1 cu toi elevii în bănci, cinci clase a XII-a şi patru clase a IX-a.

Un nou record negativ în România: Peste 2.300 de cazuri de COVID-19 în 24 de ore

România a înregistrat un nou record de infectări. Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, vineri, în raportul zilnic, 2.343 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus, în ultimele 24 de ore, la nivel național, dintr-un total de 26.011 de teste prelucrate în același interval.

Totodată, 569 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare. În acest moment, 571 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă. De asemenea, de joi până vineri, au fost înregistrate 53 de decese în rândul pacienților cu COVID-19.

Astfel, de la începutul pandemiei și până în pezent, în România au fost confirmate 132.001 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 105.582 de pacienți au fost declarați vindecați. Bilanțul victimelor, la nivel național, a ajuns la 4.915.

În intervalul 1 octombrie, ora 10.00 – 2 octombrie, ora 10.00, au decedat 53 de pacienți diagnosticați cu COVID-19. Este vorba despre 36 bărbați și 17 femei care erau internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.

Bucureștiul rămâne orașul cu cel mai mare număr de cazuri noi de infectare cu COVID-19, înregistrând, de asemenea, un record negativ în privința depistării de nou cazuri: 517 în 24 de ore.

În acest top, Capitala este urmată de Bacău, Iași și Ilfov, potrivit raportării transmise vineri, 2 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategică.