CORONAVIRUS | București: Petrecere de cununie cu 170 de persoane încheiată de autorități (VIDEO)

Au pornit în casnicie cu stângul. O petrecere de cununie care avea loc într-un local din sectorul 2 al Capitalei a fost încheiată brusc de poliţişti, pentru că în local erau 170 de persoane, cu mult peste limita impusă de lege. În caz, autoritățile au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei.

Petrecerea de cununie a avut loc intr-un salon de evenimente de pe strada Dimitrie Pomperiu din Sectorul 2 al Capitalei.

În jurul orei 1 un apel la 112 le-a semnalat polițiștilor că invitaþii la petrecere tulbură liniștea publică.

La fata locului s-au deplasat politiști de la Secția 6 care au identificat și legitimat aproximativ 170 de persoane.

În caz, organizatorul evenimentului a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei, conform Legii nr 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus.

Mai mult, petrecăretii vor avea și ei de achitat amenzi pentru că au participat la petrecere fără să respecte normele de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

