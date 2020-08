CORONAVIRUS | Discuție halucinantă a unui controlor de tren cu călătorii: ”În România nu e declarată pandemia. Purtăm măștile de proști” (VIDEO)

Reacţie halucinantă a unui controlor de tren care circula pe ruta București-Constanța. Acesta i-a certat pe pasagerii care purtau mască şi le-a explicat acestora că nu este nicio pandemie, iar purtarea măştilor este o prostie. Bărbatul a fost filmat de unul dintre pasageri.

În imaginile care au devenit virale în mediul online se poate vedea cum controlorul de tren le spune călătorilor, cu nonşalanţă, că poartă masca degeaba.

Iată, mai jos, discuția purtată de controlor și călători, potrivit Digi 24:

Călător: În situația de față este o pandemie, există o pandemie, iar această pandemie nu poate fi înlăturată...

Controlor de tren: Cine a declarat pandemia în țara asta? E declarată cumva pandemia în țara asta și eu nu știu?

Călător: Da, este pandemie.

Controlor de tren: Ba nu! Mai interesați-vă! În România, Ministerul Sănătății nu a declarat pandemie, vă rog frumos să vă interesați. Deci nu faceți niște afirmații care nu le înțelege nimeni. Pandemia în România nu este declarată de către ministrul Sănătății. Deci încă nu a declarat dacă este pandemie.

Călător: Atunci de ce purtăm măștile astea?

Controlor de tren: De proști, de aia, că nu le purtăm de deștepți, că dacă le purtam de deștepți...

Călător: Putem să le dăm jos? Am insuficiență respiratorie.

Controlor de tren: Din punctul meu de vedere, da. Pe mine nu mă deranjează.

Călător: Nu mi se pare corect. Unii poartă, alții nu. Vi se pare normal, vi se pare corect?

Călător: Eu port mască când am nevoie să port, acum nu pot să port. Haide să ne înțelegem să nu mai facem atâta scandal pentru o nimica toată.

