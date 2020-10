CORONAVIRUS | Galați: Carantina din localitatea Ivești a fost prelungită cu încă 14 zile (VIDEO)

Autoritățile din Galați au decis prelungirea cu 14 zile a carantinei zonale din localitatea Ivești. Instituția Prefectului anunță că în urma solicitării Comitetului Județean pntru Situații de Urgență Galați, Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a emis ordinul de prelungire a carantinei, care se aplică începând de marți, 27 octombrie, de la ora 5.00.

”Începând cu data de 27.10.2020 ora 05.00, pentru o perioadă de 14 zile se prelungește măsura de carantinare zonală a comunității cuprinsă între străzile Vasile Alecsandri, Victor Ioan Popa și str. Pădurii aferente DJ 254 (str. Blăjerii de Sus) din comuna Ivești, județul Galați. În zona carantinată menționată (...), se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare și respectiv Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”, au transmis reprezentanții Prefecturii Galați.

Pentru evitarea zonei carantinate, autoritățile au stabilit următoarele rute ocolitoare:

D.J. 255 Izvoarele - Slobozia Conachi – Pechea - ieșire D.J. 251 - Costache Negri – Cudalbi – ieșire D.J. 254 - Grivița; D.J. 253 Umbrărești intersecție cu D.J. 254 B – Grivița.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.