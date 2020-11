CORONAVIRUS | Galați: Un bărbat testat pozitiv și-a făcut singur ancheta epidemiologică, după ce DSP-ul nu l-a mai sunat înapoi

Un bărbat din Galați, care a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, și-a făcut singur ancheta epidemiologică după ce Direcția de Sănătate Publică Galați nu l-a contactat.

Mai exact, bărbatul a povestit pe Facebook că a încercat să respecte procedura stabilită de autorități în cazul persoanelor infectate cu noul coronavirus. A anunţat autorităţile că este confirmat potiziv pentru Covid-19 şi s-a autoizolat pentru 14 zile. După mai multe încercări nereușite de a contacta Direcția de Sănătate Publică Galați, un operator i-a răspuns și l-a informat că va fi sunat pentru realizarea anchetei epidemiologice, scrie Antena3.

Astfel că, pentru că cele 14 zile de izolare la domiciliu au trecut fără să fie sunat înapoi, bărbatul a decis să-și facă propria anchetă epidemiologică pentru a-i informa pe cei cu care a intrat în contact că s-a infectat.

Gălăţeanul a făcut public dialogul avut cu DSP Galaţi, care l-a contactat abia după ce el a ieşit din izolare:

„În sfârșit, după ce trece perioada de autoizolare, sună și cei de la DSP:

- Bună ziua! De la DSP sunt.

- Bună ziua! Ce mai doriți acum, că oricum a trecut atâta timp, puteți să mă treceți la vindecați.

- De fapt am sunat pentru ancheta epidemiologică.

- Mulțumesc, mi-am făcut-o singur.

- Cum așa?

- Uite așa, că pe baza voastră...

- Puteți să detaliați?

- Desigur. Când am aflat că sunt pozitiv, am făcut o poză după rezultat și am trimis-o imediat celor cu care am intrat în contact.

Le-am recomandat să aibă grijă pentru că așa cum am luat eu virusul, de nu știu unde, deși m-am protejat, tot așa e posibil să îl fi luat și ei.

Le-am recomandat să meargă să solicite testarea sau să și-o facă, dacă au bani, dacă nu să stea acasă să nu infecteze pe alții”, a transmis gălăţeanul în postarea de pe Facebook.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Amintim că Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, joi, în raportul zilnic, că 10.142 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore, la nivel național, dintr-un total de 35.762 de teste care au fost prelucrate de miercuri până joi.

În același interval și-au pierdut viața alți 121 de pacienți diagnosticați cu COVID-19.

Totodată, în acest moment, în spitalele din țară sunt internate 12.852 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus, 1.152 dintre acestea aflându-se în secțiile de terapie intensivă.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 2.599 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Starea de alertă se prelungește cu încă 30 de zile, începând de sâmbătă

Starea de alertă se prelungește cu încă 30 de zile pe întreg teritoriul național al României, începând de sâmbătă, 14 noiembrie. În ședința de Guvern de joi, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a precizat că Hotărârea CNSU nr. 54 nu cuprinde restricții suplimentare față de cele aflate deja în vigoare.