CORONAVIRUS | Ialomița: Mesaje de avertizare RO-ALERT privind respectarea regulilor sanitare, în trei localități

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă”Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomiţa, a transmis, mesaje preventive, prin intermediul sistemului RO-ALERT, locuitorilor din Slobozia, Coşereni şi Gheorghe Doja, în urma creșterii cazurilor de infectare în rândul populaţiei cu noul coronavirus.

Astfel, autoritățile fac apel la respectarea măsurilor de protecție impuse pentru prevenirea răspândirii pandemiei de SARS-CoV-2.

„Atenţie! În localitatea dumneavoastră, nivelul de răspândire a noului coronavirus (SARS-CoV-2) este unul ridicat. Respectaţi măsurile sanitare pentru a nu vă pune viaţa în pericol, a dumneavoastră sau a celor din jur. Purtarea măştii de protecţie este obligatorie în toate spaţiile deschise. Purtaţi corect masca, acoperind nasul şi gura. Păstraţi distanţa şi evitaţi zonele aglomerate. Menţineţi igiena mâinilor, evitaţi contactul cu suprafeţele comune şi dezinfectaţi-vă după fiecare atingere a unui obiect posibil contaminat”, se arată în mesajul autorităților, citat de Adevărul.

„Facem precizarea că, în perioada următoare, în functie de evoluţia ratei incidente a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 la 1000 de locuitori , mesaje de avertrizare se vor primi şi în alte localităţi ale judetului. Măsura transmiterii recomandărilor preventive prin intermediul sistemului Ro-Alert vine în completarea măsurilor dispuse de autorităţi destinate limitării răspândirii SARS-CoV-2 în rândul populaţiei”, au mai transmis reprezentanţii ISU Ialomiţa.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Amintim că Grupul de Comunicare Strategică a raportat, miercuri, în bilanțul zilnic, 8.651 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, un nou maxim absolut după cel înregistrat marți.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 164 de cazuri noi (5.701, număr total de cazuri), Arad 226 (6.046), Argeș 190 (7.606), Bacău 136 (8.774), Bihor 262 (7.518), Bistrița-Năsăud 124 (3.092), Botoșani 123 (3.643), Brașov 182 (10.295), Brăila 62 (3.576), Buzău 77 (4.162), Caraș-Severin 10 (2.842), Călărași 71 (1.877), Cluj 293 (10.484), Constanța 142 (6.581), Covasna 38 (2.392), Dâmbovița 198 (7.072), Dolj 214 (7.373), Galați 137 (6.680), Giurgiu 63 (2.076), Gorj 70 (3.174), Harghita 82 (3.308), Hunedoara 108 (4.628), Ialomița 58 (2.333), Iași 363 (11.662), Ilfov 336 (6.762), Maramureș 205 (5.063), Mehedinți 52 (2.329), Mureș 242 (5.985), Neamț 160 (6.622), Olt 88 (3.929), Prahova 261 (10.322), Satu Mare 113 (2.071), Sălaj 261 (3.342), Sibiu 147 (6.126), Suceava 212 (9.904), Teleorman 162 (3.453), Timiș 545 (10.459), Tulcea 30 (1.606), Vaslui 92 (5.338), Vâlcea 103 (5.376), Vrancea 43 (3.642). Capitala are 1.514 cazuri noi și 39.164 per total.

Grupul de Comunicare Strategică a precizat că aplicația de colectare a datelor, gestionată de Ministerul Sănătății, se află momentan în procedură de actualizare. Cazurile nealocate unui județ vor fi repartizate în zilele următoare pe județe. Numărul cazurilor noi nealocate pe județe este de 2.700.

Recorduri negative au fost stabilite și în ceea ce privește numărul de decese legate de această boală infecțioasă înregistrate pe un interval de 24 de ore, 146, dar și numărul de pacienți infectați cu noul coronavirus ce sunt internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară, 1.001.

Între 3 noiembrie, ora 10, și 4 noiembrie, aceeași oră au fost raportate 146 decese (77 bărbați și 69 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Prahova, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.CINE este, de fapt, tânăra UCISĂ și ARSĂ, la Giurgiu. Încă un indiciu CLAR a apărut după anunțul bunicului ei

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 13 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 26 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 51 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 48 decese la categoria de peste 80 de ani.