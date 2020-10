Instalația de încălzire de la unitatea mobilă de terapie intensivă din curtea Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara s-a defectat, în pragul sezonului rece. Astfel, cadrele medicale au adus radiatoare și pături pe a-i încălzi pe pacienții cu COVID-19 spitalizați în această unitate. Între timp, s-a luat decizia ca până la rezolvarea problemei, ei să fie transferați în clădirea spitalului, cu tot cu ventilatoarele care îi ajută să respire.

Defecțiune la instalația de încălzire de la unitatea mobilă de ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara

Astfel, potrivit tion.ro, luni au fost transferați cei zece pacienți infectați cu coronavirus.

„Îi mutăm pe cei din unitatea mobilă pe Chirurgie Toracică, pentru că nu face față coolerul de încălzire, până cei de la ISU remediază problema. Îi mutăm pe parcursul acestei zile ca să nu avem probleme deseară (luni seară – n.r.). (...) vrem să le asigurăm condiții, ținând cont de faptul că temperaturile sunt în scădere, nu vrem să apară efecte adverse. (...) Vreau să nu am palpitații noaptea, că dacă afară sunt 2-4 grade în tir sunt 13-14. Noi am încălzit cu calorifere și pături, dar era minimum ce am putut face. E plin spitalul nostru”, a declarat directorul unității medicale, Cristian Oancea, pentru sursa citată.

Și medicul infecționist Virgil Musta a explicat că pacienții au fost acoperiți cu plapume însă nu a fost suficient, astfel că s-a decis mutarea acestora cu tot cu echipamentele de ventilație. Cei cu forme mai ușoare ale COVID-19 ar urma să fie trimiși către spitalele suport, potrivit Digi 24.

Și în timpul verii au fost probleme la instalația de climatizare a unității mobile de ATI de la Timișoara.

Potrivit sursei citate, la Spitalul din Timișoara nu mai sunt locuri libere pentru persoanele cu COVID-19 care au nevoie de terapie intensivă, astfel că medicii au fost nevoiți să trimită pacienți la unități medicale din Arad sau Reșița.

Unitatea mobilă de ATI din curtea Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș" din Timișoara are 12 paturi de terapia intensivă și a fost inaugurată în luna iulie de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. În total, la nivel național, există patru astfel de unități mobile de ATI.

Peste 6.000 de cazuri de COVID-19 în Timiș, confirmate de la începutul pandemiei

Potrivit datelor transmise, luni de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Timiș au fost confirmate 66 de noi infectări cu coronavirus în ultimele 24 de ore, bilanțul îmbolnăvirilor ajungând la 6.021 de la începutul crizei sanitare și până în acest moment.

În ceea ce privește situația la novel național, potrivit raportării de luni, în ultimele 24 de ore, în România au fost înregistrate 2.466 de noi cazuri de infectare și 59 de noi decese. În prezent, în unitățile medicale de profil sunt internați 10.296 de pacienți, dintre care 757 se află în secțiile de terapie intensivă.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 322 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Astfel, până acum, pe teritoriul României, au fost confirmate 182.854 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 132.082 de pacienți au fost declarați vindecați. Bilanțul deceselor a ajuns la 5.931.