CORONAVIRUS | Marian Mina, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, nu a respectat carantina: În baza a ce sunt ținut în casă (VIDEO)

Marian Mina, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, care este contactul direct al unei persoane testate pozitiv pentru noul coronavirus, nu a respectat carantina și a mers la birou. Mai mult, acesta a acuzat DSP că nu i-au comunicat decizia de carantinare și consideră că nu are o bază legală pentru a fi obligat să stea în casă.

Marian Mina a intrat în contact direct cu şeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, Radu Covaci, confirmat cu SARS-CoV-2, și trebuia să stea în carantină până luni, 03 august. Cu toate acesta, după cinci zile de stat în casă, bărbatul a mers la birou.

Acesta a declarat marți, în cadrul eminiunii ”Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că a solicitat DSP-ului Giurgiu să îi facă testul de Covid-19 după cele cinci zile de carantinare, însă atoritățile i-au transmis că nu au timp și nici ”nu mai mi-a dat un semn de viață”. Cu toate acestea Marian Mina a reușit să facă un test în urma căruia a descoperit că nu este infectat.

”Am stat cinci zile în carantină pentru că am vorbit cu directorul DSP-ului care mi-a spus că luni pot să fac un test și dacă este totul ok pot sa ies din casă.

Am făcut testul. Am solicitat pe 112 să vină să-mi facă testul, pentru că domnii de la DSP mi-au spus că nu au timp și nici echipă să-mi trimită. Am solicitat la 112 să vină să mi facă testul, s-a deplasat o echipa la mine acasă, mi-au luat probele, după 6 – 7 ore mi-a venit rezultatul negativ. Din momentul acela nimeni de la DSP Giurgiu nu mai mi-a dat un semn de viață”, a afirmat bărbatul.

De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu acuză DSP că nu i-au comunicat decizia de carantinare, perioada de carantinare și nici ce nu avea voie să facă în acea perioadă. Astfel că, acesta susține cu nu are un act în baza căruia să fie carantinat.

