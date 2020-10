CORONAVIRUS | Număr mare de infectări în Ilfov. Prefectul Daniel Zamfir: ”O mare parte dintre locuitori au buletin de Bucureşti deşi locuiesc în Ilfov” (VIDEO)

Situaţia infectărilor în judeţul Ilfov este neclară. Autoritățile au decis miercuri instituirea unor restricții în 13 localități din județ, însă numărul comunelor adăugate pe listă ar putea fi mai mare, deoarece majoritatea ilfovenilor au buletinele de Bucureşti, astfel că aceştia au fost automat adăugaţi pe lista Muncipiului pe care au adresa.

În total, sunt înregistrate aproape 4.000 de infectări cu Covid-19 în judeţul Ilfov. Cu toate acestea, restricţii sunt impuse în doar 13 localităţi, respectiv în Berceni, Brănești, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Chitila, Corbeanca, Dascălu, Domnești, Măgurele, Otopeni, Popești-Leordeni și Voluntari.

Daniel Tudorel Zamfir, prefectul județului, a declarat că ”Ilfovul are o specificitate aparte, fiind situat în jurul Bucureştiului, o mare parte dintre locuitori au buletin de Bucureşti şi deşi locuiesc în Ilfov nu şi-au schimbat buletinele”.

Astfel că, deşi o localitate are trecut în documente un anumit număr de locuitori, în localitatea respectivă sunt mult mai multe persoane care au locuinţele în zona respectivă.

În așa fel, numărul infectărilor continuă să crească în comunele fără restricții, unde sunt cafenele și restaurantele deschise, iar evenimentele sunt permise.

