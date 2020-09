CORONAVIRUS| O profesoară din Constanţa a fost depistată pozitv cu noul COVID-19, după ce a participat la ore

O profesoară de la o şcoală gimnazială din Constanţa a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus după ce şi-a ţinut ora de sport. Femeia şi-a făcut testul în urmă cu câteva zile deoarece nu se simţea foarte bine şi bănuia că ar putea fi infectată cu noul virus, însă asta nu a oprit-o să vină la şcoală pentru a-şi susţine orele. Astfel, în decursul zilei de miercuri, la finalul programului, profesoara a aflat că a fost testată pozitiv cu COVID-19.

Potrivit replicaonline.ro, copiii ar fi făcut ora de sport în aer liber, dar nu ar fi purtat măști de protecție în tot acest timp, la solicitarea profesoarei.

"Eu am stat până a intrat în clasă fata mai mică și nu am văzut-o nici pe doamna de sport cu mască. Probabil și-a pus masca ulterior. Copiii aveau mască, dar la indicațiile doamnei au dat-o jos, pentru că erau afară și era distanță între ei. La școală nu recunoaște nimeni nimic, i-am sunat iar doamna director ne-a închis telefonul în momentul în care am cerut explicații despre doamna de sport. Apoi nu a mai răspuns la telefon, noi avem nevoie de explicații pentru că avem un copil și vorbim de colectivitate.", a spus unul dintre părinți.

În urma celor întâmplate, Consiliul de Administrație al școlii a propus suspendarea cursurilor la cele trei clase de a III-a unde profesoara şi-a ţinut orele şi a intrat în contact cu copiii, punându-le sănătatea în pericol.