CORONAVIRUS | O unitate mobilă de Terapie Intensivă va ajunge miercuri la Timişoara

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că miercuri va ajunge la Timişoara o unitate mobilă de Terapie Intensivă, cu 12 locuri.

Acesta a menționat, marți, că ”noi am ajuns, în ultima perioadă, să mutăm personal pacienţii de la o secţie care nu are terapie intensivă în unitatea de primiri urgenţe unde am asigurat locuri cu ventilator, până găsim loc în terapie intensivă. (...) Există soluţii de urgenţă care pot fi rezolvate şi local, dar şi pe plan larg dacă se apelează la Centrul naţional de conducere”.

Unitate mobilă de Terapie Intensivă, montată la Spitalul Municipal din Timişoara

Raed Arafat a explicat, la Digi24, citat de News.ro, că aceste unităţi au şi personal bine pregătit pentru a îngriji pacienţii cu forme severe de boală. El a dat exemplul judeţului Dolj, unde s-a procedat în acest mod.

”Astfel de situaţii există soluţii pentru ele, dacă suntem contactaţi, dacă sunt contactaţi colegii noştri de la unităţile de primiri urgenţe, iar Timişoara are cel puţin două unităţi de primiri urgenţe pe lângă cea de la Spitalul Militar. Timişoara, în ultima perioadă, a avut două terapii intensive mobile care au fost luate pentru pregătirea lor pentru condiţii de iarnă grea. Una dintre ele se va întoarce şi asta înseamnă 12 paturi de terapie intensivă ar trebui să ajungă înapoi mâine la Timişoara şi unul din TIR-uri a plecat astăzi şi a ajuns la Botoşani”, a adăugat medicul.

Raed Arafat a adăugat că TIR-ul de ATI va fi montat la Spitalul Municipal din Timişoara.

Virgil Musta: Cei şase pacienţi decedaţi pe Secţie s-au decompensat rapid. Nu are legătură cu locurile din ATI

Amintim că Virgil Musta, medic la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, a declarat că cei şase pacienţi, care au decedat zilele trecute la unitatea medicală, nu au mai putut fi transferaţi la Terapia Intensivă deoarece s-au decompensat rapid în aceeaşi perioadă şi nu din cauză că nu ar mai fi fost locuri la ATI, în Timişoara.

Mai exact, medicul a afirmat: ”Poate nu am fost bine înţeles sau poate nu m-am exprimat eu foarte bine, dar am spus că au decedat şase pacienţi pe secţie, cu forme severe de COVID-19. În această boală există evoluţia rapidă şi se decompensează. Colegii de la ATI au intervenit, dar nu a mai fost timp de mutare pe Secţia ATI. Ei sunt pacienţi care au murit pe secţie. Cauza nu este că nu erau locuri pe ATI, ci că s-au decompensat comorbidităţile”.

Acesta a menționat că în Spitalul de Boli Infecţioase nu mai sunt locuri de ATI, dar „asta nu înseamnă că doar aici sunt paturi ATI în Timişoara”.

Adrian Streinu-Cercel: Pacienții infectați cu noul coronavirus mor inclusiv pe secțiile obișnuite

Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș" din Capitală, a explicat că pacienții „sunt asistați pe secțiile normale în aceleași condiții" precum în cele de Terapie Intensivă, „mai puțin faptul că n-au ventilatoare".

„Este regretabil că se discută în asemenea termeni în contextul în care suntem în plină pandemie, în contextul în care toți ar trebui să avem același spirit civic de unire pentru a pune capăt circulației acestui virus, în contextul în care există ordine cât se poate de clare de ministru al Sănătății care stipulează cât se poate de clar care sunt unitățile din România care sunt unități COVID și unde se pot muta pacienții, inclusiv pacienții de terapie intensivă, pe paturile COVID. Pentru că aceste paturi COVID necesită niște circuite cu totul și cu totul speciale. Nu poți să iei un pacient dintr-un spital COVID care necesită terapie intensivă și să îl pui, de exemplu, într-un spital municipal sau orășenesc care nu e COVID și care nu are circuite, pentru a contamina toată aria respectivă”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, marți seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.