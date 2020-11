CORONAVIRUS | Prahova: Aproape 400 dintre angajaţii SJU Ploieşti s-au infectat cu SARS-CoV-2 de la debutul pandemiei

De la debutul pandemiei de coronavirus, aproape 400 de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti au fost testați pozitiv, mare parte dintre aceştia lucrând în secţii care nu tratează pacienţi cu Covid-19.

396 dintre angajaţii SJU Ploieşti s-au infectat cu SARS-CoV-2 de la debutul pandemiei

Mai exact, numărul angajaților SJU Ploiești, care s-au infectat cu noul virus, de la debutul pandemiei, este de 396 de persoane.

„Astăzi, când vorbim, în SJU Ploieşti au fost sau sunt 59 de medici care s-au infectat, 198 de asistenţi medicali, 92 de infirmiere, îngrijitoare, 22 de brancardieri şi personal tehnic-administrativ - 25.”, a afirmat, miercuri, managerul spitalului, Bogdan Nica, într-o conferinţă de presă, scrie News.ro.

Totodată, acesta a mai menționat că, la un moment dat, la una dintre secţiile unităţii medicale, din şapte medici cinci au fost indisponibili din cauza carantinei.

„Ceea ce este interesant de spus este că marea majoritate nu s-au infectat pe secţiile COVID, ci s-au infectat pe secţiile non-COVID şi există o explicaţie şi la explicaţia asta avem o soluţie”, a declarat Nica.

Managerul spitalului a transmis că infectările au avut loc în condiţiile în care unii pacienţi au fost internaţi pe diverse secţii având teste PCR negative, însă după două sau trei zile aceştia începeau să prezinte simptome ale COVID-19, boala fiind ulterior confirmată.

„Am avut şi 12 bolnavi pozitivi, care la internare au fost negativi”, spus el.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Amintim că Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, în raportarea transmisă miercuri, că în ultimele 24 de ore, la nivelul întregii țări au fost confirmate 9.739 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, dintr-un total de 35.575 de teste care au fost efectuate în același interval.

Distribuția îmbolnăvirilor la nivelul județelor și a municipiului București este următoarea: Alba 194 de cazuri noi (9363, număr total de cazuri confirmate), Arad 190 (10481), Argeș 234 (12380), Bacău 195 (12288), Bihor 295 (13169), Bistrița-Năsăud 105 (5503), Botoșani 106 (5624), Brașov 215 (17527), Brăila 53 (5138), Buzău 77 (6175), Caraș-Severin 91 (4470), Călărași 174 (3879), Cluj 495 (19969), Constanța 747 (14947), Covasna 55 (3893) Dâmbovița 162 (10652), Dolj 254 (11313), Galați 173 (9456), Giurgiu 102 (3793), Gorj 45 (4159), Harghita 53 (4459), Hunedoara 188 (8022), Ialomița 92 (4165), Iași 390 (18476), Ilfov 478 (13750), Maramureș 219 (8019), Mehedinți 78 (3705), Mureș 214 (11246), Neamț 102 (8980), Olt 90 (6767), Prahova 463 (17873), Satu Mare 182 (5078), Sălaj 95 (5298), Sibiu 201 (12883), Suceava 121 (12616), Teleorman 114 (5186), Timiș 301 (17888), Tulcea 99 (3204), Vaslui 129 (7272), Vâlcea 103 (7560), Vrancea 95 (5108). București are 1475 de cazuri noi și 62334 per total. Cazuri noi nealocate pe județe – 495 (6276).

În acest moment, în spitalele din țară sunt internați 13.402 de pacienți cu COVID-19, dintre care 1.205 se află în secțiile de terapie intensivă.

Totodată, la nivel național, au fost înregistrate 10.541 de victime în rândul celor testați pozitiv cu coronavirus, dintre care 168 de persoane au murit de marți până miercuri. Este vorba despre 99 bărbați și 69 femei care erau internați îm spitale din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. 157 dintre aceștia aveau și alte probleme de sănătate, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 8 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.347 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.