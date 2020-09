CORONAVIRUS | Prahova: Mai multe unități de învățământ, în scenariul roșu. Cinci dintre ele sunt licee din Ploieşti cu sute de elevi fiecare

Mai multe unităţi de învăţământ, clase ori grupe de grădiniţă din judeţul Prahova trec în scenariul roșu după apariţia unor cazuri de coronavirus în unităţile didactice.

Ce unități de învățământ au dispus schimbarea scenariului de funcţionare în Prahova

Conform unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, citată de news.ro, începând de miercuri au fost suspendate cursurile în clase şi se trece la organizarea cursurilor online pentru Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti; Şcoala Scorţeni şi structurile acesteia; Grădiniţa Ploieştiori – grupa mică; Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii „Victor Slăvescu” Ploieşti – cls. XI C; Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Ploieşti – cls. X C; Liceul Tehnologic „Elie Radu” Ploieşti – cls. IX E şi XII H; Colegiul Economic „V. Madgearu” Ploieşti – cls. XII E3 şi X S7; Liceul Teoretic „Gr. Tocilescu” Mizil – cls. XI A; Şcoala Gimnazială „Sf. Vasile” Ploieşti – cls. VIII C; Colegiul Ferdinand I Măneciu – cls. X C.

Decizia suspendării cursurilor în unităţile respective a fost luată la propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova. Aceasta este valabilă pe o perioadă de 14 zile.

Pe de altă parte, elevii se vor întoarce în bănci şi în Şcoala Gimnazială Potigrafu, Şcoala Gimnazială Poseştii Pământeni; Şcoala Gimnazială Talea; Şcoala Gimnazială Starchiojd şi Şcoala Gimnazială Cocorăştii Colţ din judeţul Prahova.

Totodată, la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza reiau cursurile în scenariul 1 cu toi elevii în bănci, cinci clase a XII-a şi patru clase a IX-a.

Amintim că șapte elevi ai Colegiului Naţional Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza au fost diagnosticaţi cu COVID-19.

Doi din 10 români testați au COVID-19

Un număr de 15 județe și Municipiul București înregistrează o rată de incidență cumulată de peste 100/100.000 de locuitori, informează INSP care subliniază faptul că 34% din totalul cazurilor din ultima săptămână au fost înregistrate în aceste zone.

Recent, pentru prima dată în România, peste 20% dintre testele prelucrate au fost pozitive.

„Categoric, dacă s-ar respecta măsurile actuale foarte, bine și de un număr foarte mare de persoane, ele și-ar demonstra eficiența. Problema este că nu toată lumea respectă regulile și în mod deosebit vorbim de acele activități care sunt asocietate unui risc crescut la infecție, pentru că acolo trebuie să avem mare grijă.

Atunci când suntem într-o zonă aglomerată, când suntem în spații foarte închise, grija noastră trebuie să fie un sporită. Referitor la acest procent de testare, este important să precizăm că probabilitatea, înainte de a efectua un test, la aceste persoane testate în ultimele 24 de ore, să iasă pozitive era mult mai mare, pentru că vorbim de perioada de weekend, vorbim de ziua de duminică, când, în general, este vorba de pacienți care se prezintă în camerele de gardă ale spitalelor cu o simptomatologie prezentă, la care se adaougă sigur alte categorii de pacienți care se internează în spitale din alte motive”, a spus el.