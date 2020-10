CORONAVIRUS| Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19

Primarul municipiului Sebeş, Dorin Nistor, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit Alba24.ro.

Anunţul a fost făcut public chiar de către el pe pagina de Facebook:

”Știți că întotdeauna am fost o persoană pozitivă… În seara asta, aș vrea să vă informez că este pozitiv și testul meu pentru noul virus Covid-19. Cu toată responsabilitatea, am luat toate măsurile care se recomandă în acest caz și vă îndemn să nu lăsați garda jos, să vă îngrijiți sănătatea! Am convingerea că vom trece și peste aceste vremuri, că vom învăța să trăim cu virusul, iar în final, oamenii vor fi învingători. Toți colegii din primărie au o stare de sănătate îmbunătățită, iar eu am primit toate îngrijirile medicale necesare”, a scris Dorin Nistor.

Din nefericire, primarul nu este singurul infectat cu coronavirus, la începutul lunii octombrie, mai mulți angajați ai Primăriei Sebeș fiind testați pozitiv cu noul virus.