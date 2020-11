CORONAVIRUS | Reșița: Şapte focare de infecție la Spitalul Judeţean

Șapte focare de infecție cu noul coronavirus sunt în Spitalul Judeţean Reșița, unde sunt testați pozitiv atât angajaţi, inclusiv medici, cât şi pacienţi.

Şapte focare de Covid-19 la Spitalul Judeţean Reșița

Doar la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa sunt şase pacienţi infectaţi, care pot face complicaţii grave în orice moment, din cauza bolilor de care suferă, scrie Adevărul.

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică din Caraş-Severin, mai sunt alte şase focare în spital, pe 5 secţii, respectiv 2 focare la Interne (7 cazuri: 4 medici şi 3 asistenţi medicali) şi câte 1 focar la Neurologie (20 de cazuri: 12 pacienţi, dintre care 1 decedat, 1 medic, 1 kinetoterapeut, 1 asistent, 3 infirmiere, 1 brancardier şi 1 îngrijitor), Chirurgie (6 cazuri: 2 asistenţi medicali, 1 brancardier, 1 infirmier şi 1 registrator), Radiologie (3 asistente medicale) şi ATI (4 cazuri: 3 asistenţi ş 1 infirmieră).

„În ceea ce priveşte pacienţii, numărul este foarte mare. Zilele trecute am ajuns la capacitate maximă în ceea ce priveşte pacienţii COVID. Noi pentru aceşti pacienţi avem 102 locuri. Erau toate ocupate. Acum am scăzut la 98. Dar exact în timpul în care vorbesc cu dumneavoastră se îndreaptă o ambulanţă către spital, cu un nou pacient COVID. Pe ATI, ieri erau la capacitate maximă, adică 10 locuri. Astăzi au mai rămas doar nouă. Dar oricând poate ajunge alt pacient. Din rândul personalului medical, avem şi medici, şi personal medical mediu, şi personal auxiliar care s-au infectat. Reuşim să ne descurcăm, pentru că rotim personalul de la alte secţii şi am chemat tot personalul care era în concedii, dar totuşi din martie până acum sunt epuizaţi”, a declarat Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, Alina Stancovici, conform sursei.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Amintim că Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, joi, în raportul zilnic, că 10.142 de noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore, la nivel național, dintr-un total de 35.762 de teste care au fost prelucrate de miercuri până joi.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe este următoarea: Alba 180 de cazuri noi (7155, număr total de cazuri confirmate), Arad 320 (7862), Argeș 177 (9067), Bacău 198 (10089), Bihor 228 (9772), Bistrița-Năsăud 137 (4043), Botoșani 122 (4442), Brașov 466 (13010), Brăila 55 (4041), Buzău 80 (4992), Caraș-Severin 109 (3487), Călărași 62 (2605), Cluj 413 (14281), Constanța 201 (8867), Covasna 100 (3036), Dâmbovița 205 (8410), Dolj 281 (9038), Galați 239 (7566), Giurgiu 38 (2585), Gorj 56 (3583), Harghita 65 (3859), Hunedoara 412 (6140), Ialomița 95 (3039), Iași 300 (14055), Ilfov 358 (9074), Maramureș 143 (6375), Mehedinți 41 (2774), Mureș 321 (8067), Neamț 204 (7655), Olt 97 (5079), Prahova 336 (13668), Satu Mare 198 (3265), Sălaj 114 (4322), Sibiu 379 (9065), Suceava 153 (10980), Teleorman 112 (4149), Timiș 271 (13705), Tulcea 48 (1991), Vaslui 72 (6040), Vâlcea 165 (6405), Vrancea 58 (4194).

Totodată, în acest moment, în spitalele din țară sunt internate 12.852 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus, 1.152 dintre acestea aflându-se în secțiile de terapie intensivă. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 2.599 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Bilanțul total al deceselor a ajuns la 8.510, cu 121 noi victime consemnate în intervalul miercuri, ora 10.00 - joi, ora 10.00. Este vorba despre 77 bărbați și 44 femei, care erau internați în unitățile medicale din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 37 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 37 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 31 decese la categoria de peste 80 de ani.

Totodată, 117 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.